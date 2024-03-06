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ПСЖ определился, когда объявит об уходе Мбаппе

Франция

Парижане ожидают подписания всех необходимых документов

ПСЖ определился, когда объявит об уходе Мбаппе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" официально объявит об уходе нападающего Килиана Мбаппе, как только форвард заключит соглашение с мадридским "Реалом". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее - Twitter).

По информации источника, в руководстве "ПСЖ" полностью осведомлены о бесповоротном решении Мбаппе покинуть клуб. Также отмечается, что переговоры французского форварда с "Реалом" продвигаются успешно.

Ранее сообщалось, что Мбаппе официально пополнит ряды "сливочных" 1-го июля 2024 года - на следующий день после истечения контракта с "ПСЖ".

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Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе трансфер Фабрицио Романо
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Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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