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ПСЖ определился, когда объявит об уходе Мбаппе
Парижане ожидают подписания всех необходимых документов
Getty Images / Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" официально объявит об уходе нападающего Килиана Мбаппе, как только форвард заключит соглашение с мадридским "Реалом". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее - Twitter).
По информации источника, в руководстве "ПСЖ" полностью осведомлены о бесповоротном решении Мбаппе покинуть клуб. Также отмечается, что переговоры французского форварда с "Реалом" продвигаются успешно.
Ранее сообщалось, что
???????? Despite yesterday night's "no comment", PSG are 100% aware of Kylian Mbappé decision to leave and it won't change.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2024
Formal communication expected as soon as Mbappé will complete his agreement with Real Madrid, now progressing very well. pic.twitter.com/wGJwHzLCtQ
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