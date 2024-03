ПСЖ определился, когда объявит об уходе Мбаппе

"Пари Сен-Жермен" официально объявит об уходе нападающего Килиана Мбаппе, как только форвард заключит соглашение с мадридским "Реалом". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее - Twitter).

По информации источника, в руководстве "ПСЖ" полностью осведомлены о бесповоротном решении Мбаппе покинуть клуб. Также отмечается, что переговоры французского форварда с "Реалом" продвигаются успешно.

Ранее сообщалось, что Мбаппе официально пополнит ряды "сливочных" 1-го июля 2024 года - на следующий день после истечения контракта с "ПСЖ".

???????? Despite yesterday night's "no comment", PSG are 100% aware of Kylian Mbappé decision to leave and it won't change.



Formal communication expected as soon as Mbappé will complete his agreement with Real Madrid, now progressing very well. pic.twitter.com/wGJwHzLCtQ