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Мануэль Нойер: Я очень рад работать с Фликом. Мы можем многого добиться

Германия
(1 голосов)

Немецкий голкипер высказался насчет наставник мюнхенцев

Мануэль Нойер: Я очень рад работать с Фликом. Мы можем многого добиться
Новина українською

Вратарь и капитан "Баварии" Мануэль Нойер поделился мыслями насчет главного тренера мюнхенцев Ханса-Дитера Флика.

"У меня есть цели, которых я хочу достичь с командой.

Мне очень приятно работать с Хансом-Дитером Фликом.

Вместе мы можем добиться всего!" – поделился Мануэль Нойер.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Ханси Флик
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Источник:
Twitter FС "Bayern"
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