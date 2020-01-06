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Мануэль Нойер: Я очень рад работать с Фликом. Мы можем многого добиться
Немецкий голкипер высказался насчет наставник мюнхенцев
Вратарь и капитан "Баварии" Мануэль Нойер поделился мыслями насчет главного тренера мюнхенцев Ханса-Дитера Флика.
"У меня есть цели, которых я хочу достичь с командой.
Мне очень приятно работать с Хансом-Дитером Фликом.
Вместе мы можем добиться всего!" – поделился Мануэль Нойер.
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Источник:Twitter FС "Bayern"
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