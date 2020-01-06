Мануэль Нойер: Я очень рад работать с Фликом. Мы можем многого добиться

Вратарь и капитан "Баварии" Мануэль Нойер поделился мыслями насчет главного тренера мюнхенцев Ханса-Дитера Флика.

"У меня есть цели, которых я хочу достичь с командой.

Мне очень приятно работать с Хансом-Дитером Фликом.

Вместе мы можем добиться всего!" – поделился Мануэль Нойер.