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Холанд: Боруссия буквально спровоцировала меня на переезд в Германию
Азартные "шмели"
Норвежский форвард Эрлинг Холанд прокомментировал свой трансфер из "Зальцбурга" в дортмундскую "Боруссию". Цитирует Эрлинга Sky Sports.
"Немцы мне прямо сказали: "Ты нам нужен прямо сейчас, нам нравится твой стиль игры, и мы хотим, чтобы ты перешел сюда". Мне понравилось, как они разговаривали, ведь боссы клуба буквально спровоцировали меня на переезд в Германию. Тогда я и почувствовал, что мы с "Боруссией" проведем хорошие переговоры. Я много работаю, люблю футбол, забивать голы. Мне нужно проявить себя, чтобы все узнали обо мне – хочу, чтобы люди увидели меня в деле".
Холанд выступал за "Ред Булл Зальцбург" с января 2019 года. Ранее форвард защищал цвета "Мольде" и "Брюне". В текущем сезоне нападающий забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне. На игрока также претендовал "Манчестер Юнайтед". Рекомендуем прочесть наш материал про игрока: