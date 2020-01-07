Холанд: Боруссия буквально спровоцировала меня на переезд в Германию

Норвежский форвард Эрлинг Холанд прокомментировал свой трансфер из "Зальцбурга" в дортмундскую "Боруссию". Цитирует Эрлинга Sky Sports.

"Немцы мне прямо сказали: "Ты нам нужен прямо сейчас, нам нравится твой стиль игры, и мы хотим, чтобы ты перешел сюда". Мне понравилось, как они разговаривали, ведь боссы клуба буквально спровоцировали меня на переезд в Германию. Тогда я и почувствовал, что мы с "Боруссией" проведем хорошие переговоры. Я много работаю, люблю футбол, забивать голы. Мне нужно проявить себя, чтобы все узнали обо мне – хочу, чтобы люди увидели меня в деле".