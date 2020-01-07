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Холанд: Боруссия буквально спровоцировала меня на переезд в Германию

Германия
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Азартные "шмели"

Холанд: Боруссия буквально спровоцировала меня на переезд в Германию
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Норвежский форвард Эрлинг Холанд прокомментировал свой трансфер из "Зальцбурга" в дортмундскую "Боруссию". Цитирует Эрлинга Sky Sports.

"Немцы мне прямо сказали: "Ты нам нужен прямо сейчас, нам нравится твой стиль игры, и мы хотим, чтобы ты перешел сюда". Мне понравилось, как они разговаривали, ведь боссы клуба буквально спровоцировали меня на переезд в Германию. Тогда я и почувствовал, что мы с "Боруссией" проведем хорошие переговоры. Я много работаю, люблю футбол, забивать голы. Мне нужно проявить себя, чтобы все узнали обо мне – хочу, чтобы люди увидели меня в деле".

Холанд выступал за "Ред Булл Зальцбург" с января 2019 года. Ранее форвард защищал цвета "Мольде" и "Брюне". В текущем сезоне нападающий забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне. На игрока также претендовал "Манчестер Юнайтед". Рекомендуем прочесть наш материал про игрока:

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Зальцбург (Австрия) Зальцбург Эрлинг Холанд
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