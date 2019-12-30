Переход в Боруссию Дортмунд - логичное решение Холанда

Генеральный директор “Боруссии” Дортмунд был очень доволен. “Несмотря на предложения топ-клубов со всей Европы, Эрлинг Холанд решил выбрать нас благодаря перспективам, которые мы ему продемонстрировали. Наша настойчивость окупилась”, – сказал Хакс-Йоахим Ватцке. Выбор Холанда многих удивил. Он мог оказаться в “Ювентусе” и “Манчестер Юнайтед”, но выбрал Дортмунд. Почему?

Если подумать, в решении норвежца есть здравый смысл. Переход в “Ювентус” с самого начала казался наименее реалистичным сценарием. Итальянский гегемон обладает едва ли не самым сильным и глубоким составом в мире, и Холанд, каким бы многообещающим талантом он ни был, легко бы там затерялся. Не смог бы он получить гарантированное место в основе и в “РБ Лейпциг”, к тому же клуб из восточной Германии не был готов удовлетворить финансовые запросы футболиста. Из реальных претендентов оставались “Манчестер Юнайтед” и “Боруссия” Дортмунд.

Как только стало известно, что Холанд выбрал Бундеслигу, “МЮ” через свои контакты в прессе стал сливать информацию о том, что они отказались от трансфера из-за высоких запросов Мино Райолы и отца футболиста. Однако это было похоже на попытку сохранить лицо, что позже подтвердил Мино Райола в комментарии для The Telegraph. “У нас не было никаких разногласий с Вудвордом. Были обычные переговоры, и игрок выбрал другой путь. Если они хотят кого-то винить, хорошо, пусть винят меня, главное, что игрок счастлив”. “Манчестер Юнайтед” действительно хотел подписать Холанда – известно, что Сульшер встречался с футболистом 13 декабря в Австрии, а игры Холанда за “Зальцбург” отсматривал со стадиона главный скаут “МЮ”.

Это Холанд отказал “Манчестер Юнайтед”, а не клуб решил его не подписывать. “С самого начала у меня было чувство, что я хочу выбрать именно “Боруссию”, хочу играть в футбол в Дортмунде при невероятной поддержке 80000 болельщиков”, – сказал Холанд. Атмосфера на “Вестфаленштадионе” действительно круче, чем на “Олд Траффорде”, но в решении Холанда есть и спортивная составляющая.

Wer schreibt denn hier schon seine Wünsche für 2020 auf? pic.twitter.com/6rhGmVlMhs — Borussia Dortmund (@BVB) December 29, 2019

Во-первых, каждый молодой футболист хочет играть в Лиге чемпионов. Холанд в этом сезоне уже почувствовал вкус этого турнира, забил в нем восемь голов, и сможет еще больше в плей-офф. “Манчестер Юнайтед” в последнии годы не является стабильным участником ЛЧ, в отличие от “Боруссии”.

Второй момент – это сам футбол. “Манчестер Юнайтед” в этом сезоне показывает себя как хорошая контратакующая команда, но испытывает проблемы при игре с аутсайдерами и крепкими середняками. “Боруссия” в своей лиге проводит гораздо больше матчей с позиции силы, и в таких играх у нападающего больше шансов проявить себя.

И третье, самое главное. Хоть и “Манчестер Юнайтед” страдает из-за отсутствия Лукаку, у него все равно есть Марсьяль, Рэшфорд и даже молодой Гринвуд. У “Боруссии” на месте центрфорварда – зияющая дыра. Не зря в первом предложении заявления оф.сайта “Боруссии” о трансфере Холанда написано: “Клуб подписал классическую девятку”. Пако Алькасер, хорошо начавший сезон (пять голов в четырех матчах) не забивает уже с сентября, и чередует травмы с провалами в форме. У Марио Гетце летом заканчивается контракт, и Фавр ему практически не доверяет. Эрлинг Холанд получит достаточно игрового времени в атакующей команде, которая играет в самой результативной топ-лиге Европы.

Игровая практика нужна Холанду – за эти полгода он продемонстрировал, что умеет забивать, но ему есть, куда расти. В частности, игра головой. Это одно из слабых его качеств, несмотря на высокий рост. Также в его играх за “Зальцбург” были заметны технические ошибки в работе с мячом. Австрийский клуб играет в вертикальный футбол, и эти ошибки Холанда не сильно влияли на игру, но в матчах “Боруссии”, где такие футболисты как Брандт, Азар, Санчо, Ройс и Хакими проводят утонченные и сложные комбинации, Холанд может теряться. В “Боруссии” это понимают: “Мы искали амбициозного, атлетичного и физически сильного нападающего с острым голевым чутьем и впечатляющей скоростью, который прогрессировал бы в Дортмунде. Наша цель – сделать из Холанда идеального нападающего. У него уже многое есть, но он молод, так что я не хочу, чтобы ожидания были слишком завышены”, – сказал спортдиректор BVB Михаэль Цорк.

Трансфер Холанда интересен не только спортивным аспектом, но и финансовым. Отступные в 20 миллионов евро после первого января 2020 года – это был пункт контракта Холанда с “Зальцбургом” и австрийский клуб ничего не мог с этим сделать. Однако эта сумма – только вершина айсберга. По неофициальной информации, Мино Райола получил 15 миллионов евро, отец футболиста – десять. Холанд станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов “Боруссии”, получая по разным данным от пяти до восьми миллионов евро за сезон. Как сообщает kicker, полная стоимость трансфера Холанда, учитывая все выплаты, комиссионные, зарплату и налоги составляет около ста миллионов евро.

“Боруссия” играет мускулами и этим трансфером она показывает свою претензию на право считаться элитным клубом европейского футбола.