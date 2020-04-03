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Нойер продлит контракт с Баварией до 2023 года

Германия
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Клубы долго не могли договориться о новом соглашении

Нойер продлит контракт с Баварией до 2023 года
Новина українською

По информации Sporti, голкипер "Баварии" Мануэль Нойер продлит контракт с клубом в ближайшее время.

Действующее соглашение 33-летнего немца с мюнхенцами рассчитано до лета 2021 года, однако клуб намерен продлить договор с игроком еще на 2 года.

Напомним, что летом в стан "Баварии" перейдет юный страж ворот "Шальке" Александр Нюбель, который в будущем заменит нынешнего первого номера мюнхенцев Мануэля Нойера.

В текущем сезоне на счету немца 10 сухих матчей в 25 играх Бундеслиги.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Нойер
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Источник:
footballhd.ru
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