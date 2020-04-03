Нойер продлит контракт с Баварией до 2023 года

По информации Sporti, голкипер "Баварии" Мануэль Нойер продлит контракт с клубом в ближайшее время.

Действующее соглашение 33-летнего немца с мюнхенцами рассчитано до лета 2021 года, однако клуб намерен продлить договор с игроком еще на 2 года.

Напомним, что летом в стан "Баварии" перейдет юный страж ворот "Шальке" Александр Нюбель, который в будущем заменит нынешнего первого номера мюнхенцев Мануэля Нойера.

В текущем сезоне на счету немца 10 сухих матчей в 25 играх Бундеслиги.