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Менье может продолжить карьеру в Германии

Германия
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Ним интересуются Бавария и Боруссия

Менье может продолжить карьеру в Германии
Новина українською

По информации Daily Telegraph, защитник "ПСЖ" Тома Менье может перебраться в Бундеслигу. 28-летний бельгиец принял решение покинуть клуб в качестве свободного агента, а теперь игрок делает выбор между "Баварией" и дортмундской "Боруссией".

Сообщается, что Менье отказался рассматривать варианты с клубами из Серии А и АПЛ. Игрок хочет выступать только в немецком чемпионате.

В текущем сезоне на счету бельгийца 1 голевая передача в 16 матчах Лиги 1.

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В статье: Томас Менье ПСЖ
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