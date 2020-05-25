Германия
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Менье может продолжить карьеру в Германии
Ним интересуются Бавария и Боруссия
По информации Daily Telegraph, защитник "ПСЖ" Тома Менье может перебраться в Бундеслигу. 28-летний бельгиец принял решение покинуть клуб в качестве свободного агента, а теперь игрок делает выбор между "Баварией" и дортмундской "Боруссией".
Сообщается, что Менье отказался рассматривать варианты с клубами из Серии А и АПЛ. Игрок хочет выступать только в немецком чемпионате.
В текущем сезоне на счету бельгийца 1 голевая передача в 16 матчах Лиги 1.
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