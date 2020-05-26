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Боруссия - Бавария. Санчо и Витсель остались на скамейке запасных

Германия
(1 голосов)

У гостей сюрпризов нет

Боруссия - Бавария. Санчо и Витсель остались на скамейке запасных
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Сегодня, в 19:30 по киевскому времени, состоится главный матч немецкой Бундеслиги. Стал известен стартовый состав двух команд.

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Если гости, не считая травмированого Тьяго, вышли боевым составом, то Фавр все таки не выпустил несколько игроков основы. Джейдон Санчо и Аксель Витсель, которые не набрали максимальных кондиций, начнут встречу на скамье запасных.

"Боруссия": Бюрки - Аканджи, Хуммельс, Пищек - Хакими, Дауд, Делейни, Геррейро - Азар, Холанд, Брандт

"Бавария": Нойер - Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис - Киммих, Горецка - Коман, Мюллер, Гнабри - Левандовски

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Аксель Витсель Джейдон Санчо
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