Боруссия - Бавария. Санчо и Витсель остались на скамейке запасных

Сегодня, в 19:30 по киевскому времени, состоится главный матч немецкой Бундеслиги. Стал известен стартовый состав двух команд.

Если гости, не считая травмированого Тьяго, вышли боевым составом, то Фавр все таки не выпустил несколько игроков основы. Джейдон Санчо и Аксель Витсель, которые не набрали максимальных кондиций, начнут встречу на скамье запасных.

"Боруссия": Бюрки - Аканджи, Хуммельс, Пищек - Хакими, Дауд, Делейни, Геррейро - Азар, Холанд, Брандт

"Бавария": Нойер - Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис - Киммих, Горецка - Коман, Мюллер, Гнабри - Левандовски