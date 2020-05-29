Бундеслига. Гол Хавертца принес Байеру победу в игре без моментов во Фрайбурге

Каю Хавертцу нет еще и 21, но он уже забил 35 голов в Бундеслиге. Сегодня Хавертц вновь играл на позиции “ложной девятке” и именно его гол принес Леверкузену победу в игре с “Фрайбургом”.

Игра получилась, откровенно говоря, малоинтересной. “Фрайбург” лишил “Байер” пространства, тактический ригоризм Боса не позволяет Леверкузену отступать от владения, поэтому гости просто контролировали весь первый тайм мяч без продвижения вперед и без моментов. Темп игры был очень низкий. Только перед самим перерывом произошел “фейерверк” моментов. Сначала Бэйли упустил возможность пробить с хорошей позиции, а затем Градецки помешал результативно замкнуть атаку “Фрайбурга” Хелера.

Во втором тайме “Фрайбург” пытался тоже играть во владении, но игра мало изменилась. Забитый гол стал проявлением гения. Леон Бэйли, нетипично для себя, отдал хороший пас вразрез на Хавертца, а игрок “Байера”, находясь в окружении несколько защитников, умудрился протолкнуть мяч в ворота.

Вскоре "Байер” забил еще один гол, который был отменен из-за нарушения в атаке, а затем Хавертц получил повреждение и покинул поле. За исключением слабого удара Петерсена в контратаке “Фрайбурга”, больше интересных событий в матче не было. Победа “Байера” 1:0.

Бундеслига, 28-й тур. Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” – “Байер” Леверкузен 0:1

Гол: Хавертц 54

“Фрайбург”: Шволов – Кюблер (Гульде 68), Линхарт, Хайнц – Гюнтер, Шаллаи (Шмид 66), Кох (Франц 75), Хефлер, Грифо (Квон 75) – Хелер (Вальдшмидт 75), Петерсен

“Байер”: Градецки – Драгович, Свен Бендер, Та – Синкгравен (Аларио 62), Баумгартлингер, Арангис, Амири – Бэйли (Тапсоба 85), Хавертц (Диаби 66), Виртц (Паулиньо 85)

Предупреждения: Аларио 81, Амири 90+3