Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руди Феллер: Байер может отпустить Хавертца этим летом
Однако клуб надеется сохранить Кая еще на год
Спортивный директор "Байера" Руди Феллер заявил, что атакующий полузащитник Кай Хаверц может покинуть Байера в рамках ранее достигнутой договоренности.
"У нас с ним есть договоренность — если условия соблюдены, он может уйти этим летом. Пока что он наш игрок. У нас есть кое-какие идеи, и мы знаем, на что он способен. Лично я надеюсь, что он останется еще на один год.
Конечно, никого нельзя принуждать. Хаверц знает, что он в долгу перед своим партнерами по команде, фанатами и клубом", — сообщил Феллер Bild.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...