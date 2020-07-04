Руди Феллер: Байер может отпустить Хавертца этим летом

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер заявил, что атакующий полузащитник Кай Хаверц может покинуть Байера в рамках ранее достигнутой договоренности.

"У нас с ним есть договоренность — если условия соблюдены, он может уйти этим летом. Пока что он наш игрок. У нас есть кое-какие идеи, и мы знаем, на что он способен. Лично я надеюсь, что он останется еще на один год.

Конечно, никого нельзя принуждать. Хаверц знает, что он в долгу перед своим партнерами по команде, фанатами и клубом", — сообщил Феллер Bild.