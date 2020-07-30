Ройс выбыл на неопределенный срок

Дортмундская "Боруссия" выступила с заявлением по поводу состояния полузащитника команды, Марко Ройса.

В сообщении в клубном Twitter говорится, что 31-летний немец работал над восстановлением от травмы в области приводящей мышцы бедра и добился прогресса, однако у игрока был выявлен тендинит приводящих мышц.

"К сожалению, у Марко тендинит. Пока он не может тренироваться с командой. Тяжело дать точный прогноз о сроках его восстановления. У Ройса проблемы с приводящими мышцами, — приводит пресс-служба "Боруссии" слова Цорка.

Ройс не появлялся на поле с февраля, после того, как получил травму бедра. В сезоне-2019/20 хавбек провел за "Боруссию" 26 матчей, на его счету 12 голов и 7 результативных передач.