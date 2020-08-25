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Нойер признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Германия
(1 голосов)

Мануэль провел отличный матч с ПСЖ

Нойер признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
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Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов по итогам финала против "ПСЖ" (1:0).

В голосовании он опередил полузащитника "Баварии" Кингсли Комана, Тиагу Алькантару, а также защитника "ПСЖ" Маркиньюса.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Лига чемпионов
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