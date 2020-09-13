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Флик: Игроки хотят повторить успех прошлого сезона

Германия
(1 голосов)

Мюнхенцы не сбавляют оборотов

Флик: Игроки хотят повторить успех прошлого сезона
Новина українською

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал мнение о том, что после требла у команды могут быть проблемы с мотивацией.

"Я так не думаю, потому что знаю характер команды. Игроки "Баварии" хотят не просто добиваться успеха, но и повторить его", – сказал Флик.

Под руководством Флика "Бавария" провела 36 матчей во всех турнирах, добыв 33 победы и один раз сыграв вничью.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ханси Флик
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