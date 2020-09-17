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В Германии клуб пропустил 37 голов. Причина – социальное дистанцирование

Германия
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COVID-19 влияет на табло

В Германии клуб пропустил 37 голов. Причина – социальное дистанцирование
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В рамках матча 11-го немецкого дивизиона одна команда разгромила другую с невероятным счетом, ведь "аутсайдер" решил строго соблюдать правила социального дистанцирования.

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"Холденштедт" забил в ворота коллектива "Рипдорф / Мольцен II" 37 безответных мячей. По информации портала Goal, проигравшие соблюдали социальную дистанцию, так как накануне матча стала известно о контакте игроков "Холденштедта" с инфицированным COVID-19.

Руководство "Рипдорфа" просило перенести матч, но местная ассоциация отклонила запрос. Игроки вышли на поле, но решили наблюдать за действиями оппонента с безопасного расстояния.

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В статье: Германия
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Источник:
Goal.com

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