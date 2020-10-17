Бундеслига. Ройс и Холанд дожали Хоффенхайм, Поульсен исполнил ван Бастена

Игра забудется. “Боруссия” не могла выиграть три года у “Хоффенхайма”, но сегодня наконец смогла взять три очка в Зинсхайме. Матч получился малоинтересным относительно качества игры и результативности. Люсьен Фавр оставил в запасе Холанда и Беллингема, по-прежнему травмирован Азар. В атаке вышло трио Рейна-Брандт-Санчо, и примечательно, что из них полный матч отыграл только 17-летний американец. Брандт с переменным успехом исполнял роль ложной девятки, а Санчо еще далек от кондиций прошлого сезона. Какая-то опасность в действиях BVB появлялась именно благодаря Рейне.

У других ворот моментов было не больше. “Хоффенхайм” потерял из-за положительного теста Крамарича, и это заметно ослабило атакующую игру хозяев. Тем не менее, старт игры для них получился резвым – пару неплохих моментов упустил Гачинович. Боруссия ответила моментом с Рейной, когда Пош вынес мяч с пустых ворот, а Менье пробил в перекладину после углового.

Дортмунду помогли замены. На 76-й минуте Рейна подправил мякушкой пас из глубины, Холанд и Ройс смогли избежать офсайдной ловушки, и раскатили Бауманн. Минимальная победа BVB. Сил было затрачено именно столько, сколько нужно было перед матчем Лиги чемпионов с “Лацио”.

В полсилы удалось победить и “РБ Лейпциг”. Команда Нагельсманна встречалась с “Аугсбургом”, не проигравшем ранее еще ни одного матча. Удивительно, но фулбек “Лейпцига” Анхелиньо во второй игре подряд забил головой, а второй мяч на счету Поульсена. Датчанин, едва выйдя на замену, шикарным ударом левой ногой с лета поразил ворота “Майнца”. Фантастический гол, невероятное исполнение.

“Байер” забил всего лишь один аутсайдеру “Майнцу”, да и тот после углового (Аларио). “Герта” проиграла уже в третий раз в четырех турах, неожиданно став жертвой “Штутгарта” в домашнем матче. Единственная ничья в субботнем слоте была зафиксирована в Черном лесу. Поделили очки “Фрайбург” и “Вердер”.

Бундеслига, четвертый тур

Зинсхайм, “ПреЗеро Арена”

“Хоффенхайм” – “Боруссия” Дортмунд 0:1

Гол: Ройс 76

“Хоффенхайм”: Бауманн – Пош (Гриллич 80), Фогт, Акпогума – Самассеку – Руди, Гачинович (Ларсен 60), Гайгер, Сков (Сессеньон 80) – Бельфодиль (Баумгартнер 60), Бебу (Даббур 79)

“Боруссия”: Хитц – Джан, Хуммельс, Пищек (Дилэйни 21) – Паслак, Витцель, Дауд (Беллингем 75), Менье (Геррейру 75) – Рейна, Брандт (Холанд 64), Санчо (Ройс 64)

Предупреждения: Пош 58 – Рейна 90

Майнц, “Опель Арена”

“Майнц” – “Байер” Леверкузен 0:1

Гол: Аларио 30

“Майнц”: Центнер – Брозински, Сен-Жюст, Ньякате, Килиан – Латца (Небель 77), Кунде (Фернандеш 58) – Озтуналы (Онисиво 69), Боэтиюс, Буркхардт (Квайсон 58) – Матета (Чжи 77)

“Байер”: Градецки – Синкгравен, Тапсоба, Свен Бендер, Ларс Бендер – Арангис (Баумгартлингер 46) – Диаби, Демирбай (Паласиос 69), Амири, Бэйли (Беллараби 69) – Аларио

Предупреждения: Латца 75, Фернаденш 85, Чжи 86 – Ларс Бендер 57

Аугсбург, “ВВК Арена”

“Аугсбург” – "РБ Лейпциг” 0:2

Голы: Анхелиньо 45, Поульсен 66

“Аугсбург”: Гикевич – Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен – Хан (Варгас 54), Хедира (Рихтер 75), Штробль (Груэсо 54), Калиджури – Грегорич, Йенсен (Нидерлехнер 54)

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн (Орбан 46), Упамекано, Хальстенберг – Анхелиньо (Клюйверт 90), Хенрихс, Адамс, Мукиэле – Нкунку (Серлот 90), Форсберг (Поульсен 66), Ольмо (Хван 79)

Предупреждения: Упамекано 60

Берлин, “Олимпиаштадион”

“Герта” Берлин – “Штутгарт” 0:2

Голы: Кепмф 9, Кастро 68

“Герта”: Шволов – Пекарик (Зефейк 21, Левен 78), Штарк, Боята, Платтенхардт (Дилросун 66) – Дарида (Пентек 78), Тузар – Лекки (Лукебакио 46), Кунья, Миттельштедт – Кордоба

“Штутгарт”: Кобель – Кемпф, Каразор, Штенцель – Кулибали (Гонсалес 64), Эндо, Мангала, Вамангитука (Каминский 89) – Кастро (Эглофф 89), Дидави (Климович 64) – Калайджич (Аль-Гаддиуи 87)

Предупреждения: Кунья 15, Штарк 74 – Калайджич 28, Дидави 45

Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” – “Вердер” Бремен 1:1

Голы: Линхарт 15 – Фюллькруг 25 (пен.)

“Фрайбург”: Мюллер – Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер – Шаллаи (Квон 69), Сантамария, Хефлер, Грифо (Ен 69) – Петерсен, Хелер (Демирович 90)

“Вердер”: Павленка – Фридль, Велькович, Гебре Селассие – Эггештайн – Аугустинссон, Вольтемаде (Мевальд 46, Грос 87), Биттенкур (Рашица 66), Мбом (Топрак 77) – Фюллькруг (Зельке 77), Сарджент

Предупреждения: Хефлер 26, Сантамария 89, Шмид 90+2 – Аугустинссон 44, Мбом 51, Сарджент 83