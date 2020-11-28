Бундеслига. Дортмунд не хочет чемпионской гонки, удача Баварии, триллер Униона и Айнтрахта

Просто нет слов. После прошлого тура, когда “Бавария” сыграла вничью с “Вердером”, казалось, что в Бундеслигу вернется чемпионская интрига. “Бавария” осталась до января без Киммиха, а ряд игроков основы находятся в посредственной форме. Тучей нависает над Мюнхеном ситуация с непродлением контракта Алабы, Сане недоволен тем, что не играет в старте, а у Зюле лишний вес. У Дортмунда, напротив, казалось, что все идеально. И вот тебе. На “Вестфаленштадион” приезжает “Кельн”, который не выигрывал в Бундеслиге с марта, и переигрывает команду Люсьена Фавра. “Бавария” тем временем теряет еще двух футболистов из-за травмы, Нойер выдает очередной суперматч, а соперник (в данном случае “Штутгарт”) выигрывает матч по xG, но проигрывает его по фактическому счету. В результате между “Баварией” и “Боруссией” устанавливается отрыв в четыре очка.

Как отметил футбольный аналитик Тобиас Эшер, это было 14-е поражение Дортмунда с Люсьеном Фавром в Бундеслиге. Четыре раза BVB проиграл “Баварии”, два раза “Хоффенхайму”, один – Леверкузену. Остальные семь матчей “Боруссия” уступила командами из зоны вылета.

Еще один занятный факт – пять из девяти голов в сезоне 2020/2021 “Боруссия” пропустила после стандартов. Именно так свою победу добыл “Кельн”. “Козлы” компактно защищались в первые 60 минут, и забили два гола после угловых. Дортмунд не мог найти подходов к воротам Хорна, и свои моменты стал создавать только после счета 0:2, когда гости глубже прижались к своим воротам.

“Боруссия” заканчивала матч играя максимально атакующим составом, заметно оживил игру 16-летний форвард Мукоко. Однако удалось отыграть только один гол (Мукоко - Рейна - Азар). На последней секунде стопроцентный момент упустил Холанд, но и ничья была бы для “Боруссии” сродни поражению. Так упускаются чемпионства.

Очень непростым получился матч и для “Баварии”. Левандовски мог забивать уже на третьей минуте, но ударил головой в штангу, а дальше атаковал только “Штутгарт”. И заслуженно вышел вперед – Кулибали оторвался от Боатенга и замкнул прострел Вамангитуки. Ферстер дважды должен был делать счет 2:0, но “Баварию” спасал Нойеру. А затем мюнхенцы наказали “Штутгарт” за расточительность. Один провал в центре поля, Коман получил пространство, и пробил неотразимо для Кобеля.

“Штатгарт” быстро забил гол в ответ, но взятие ворот отменили из-за фола Кулибали на Нойере. Игра была открытой, и это не комплимент в адрес “Баварии”. И тем не менее чемпион вышел вперед до перерыва – Левандовски пушечным выстрелом с двадцати метров уложил мяч точно в угол.

После перерыва “Бавария” сознательно использовала негативную модель игры, больше сосредотачиваясь на том, чтобы не дать забить “Штутгарту”. В итоге команда Ханси Флика пересидела опасный отрезок игры, а в конце матча Дуглас Коста на классе провел третий гол. Так выигрываются чемпионства.

Веселее всего было в Берлине. “Унион” уже к шестой минуте выигрывал 2:0 у “Айнтрахта”, но еще до перерыва пропустил два гола в ответ от Андре Силвы. Во втором тайме Дост вывел гостей вперед, но невероятный Макс Крузе продлил беспроигрышную серию “Униона”, фантастическим ударом сравняв счет.

“РБ Лейпциг” тихо переиграл “Арминию”, откровенно затягивая время в конце матча, а “Аугсбург” и “Фрайбург” поделили очки.

В 19:30 между собой сыграют “Боруссия” Менхенгладбах и “Шальке”, завтра будут сыграны матчи “Байер” – “Герта” Берлин и “Майнц” – “Хоффенхайм”.

Бундеслига, девятый тур

Берлин, “Ан дер альтен Ферстерай”

“Унион” Берлин – “Айнтрахт” Франкфурт 3:3

Голы: Андрих 2, Крузе 6 (пен), Крузе 82 – Силва 27, Силва 36, Дост 79

“Унион”: Люте – Триммель, Фридрих, Кнохе, Ленц – Премель (Грисбек 84), Андрих – Беккер (Гогия 73), Крузе, Ингварстен (Бюльтер 84) – Авонийи

“Айнтрахт”: Трапп – Н’Дика, Хинтереггер, Абрахам – Костич, Соу (Роде 87), Ильзанкер, Дурм (да Кошта 78) – Камада – Силва, Дост

Предупреждения: Премель 57, Ленц 61 – Соу 59, Н’Дика 62, Ильзанкер 81

Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Кельн” 1:2

Голы: Азар 74 – Скири 9, Скири 60

“Боруссия”: Бюрки – Менье (Азар 61), Аканджи, Хуммельс, Паслак (Рейна 67) – Витцель, Джан – Санчо, Ройс, Брандт (Мукоко 68) – Холанд

“Кельн”: Тимо Хорн – Честич, Чихос (Яннес Хорн 66), Борнаув, Вольф – Скири – Якобс, Озджан, Дуда, Реджбечай (Дрекслер 75) – Тильманн (Эхизибуэ 90+3)

Предупреждения: Джан 54 – Скири 29, Якобс 90+1

Аугсбург, “ВВК Арена”

“Аугсбург” – “Фрайбург” 1:1

Голы: Варгас 80 – Грифо 64

“Аугсбург”: Гикевич – Гумны (Рихтер 46), Гауэлеу, Удуохай, Яго – Калиджури, Штробль, Хедира (Грегорич 73), Варгас – Хан, Нидерлехнер (Груэсо 82)

“Фрайбург”: Мюллер – Шлоттербек, Линхарт, Гульде (Хайнц 83) – Гюнтер, Хефлер, Сантамария, Шмид – Грифо, Хелер, Демирович (Петерсен 58)

Предупреждения: Калиджури 20, Гумны 24, Удуохай 67 – Демирович 7

Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Арминия” Билефельд 2:1

Голы: Анхелиньо 29, Нкунку 47 – Клос 75

На 73-й минуте Серлот не реализовал пенальти (вратарь)

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле (Айдара 61), Орбан, Упамекано (Конате 46), Хальстенберг (Нкунку 46) – Адамс, Кампль – Ольмо (Форсберг 63), Самарджич (Забитцер 70), Анхелиньо – Серлот

“Арминия”: Ортега – Лукоки, ван дер Хоорн, Пайпер (Нильссон 75), Брюннер – Притль – Ябо (Шипплок 69), Хартель, Зойферт (Фогльзаммер 69), Доан (Суку 75) – Клос

Предупреждения: Орбан 85, Кампль 90+1 – ван дер Хоорн 38, Лукоки 77

Штутгарт, “Мерседес-Бенц Арена”

“Штутгарт” – “Бавария” 1:3

Голы: Кулибали 20 – Коман 38, Левандовски 45+1, Коста 87

“Штутгарт”: Кобель – Мавропанос (Каразор 60), Антон, Кемпф – Кулибали (Массимо 82), Эндо, Ферстер (Калайджич 76), Мангаля, Соса – Кастро (Климович 60) – Вамангитука

“Бавария”: Нойер – Эрнандес (Зюле 58), Алаба, Боатенг (Куасси 69), Павар – Горетцка, Толиссо (Мартинес 83) – Коман (Коста 69), Мюллер, Гнабри (Сане 66) – Левандовски