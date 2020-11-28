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Боруссия Дортмунд – Кельн 1:2. Обзор матча и видео голов
Боруссия Дортмунд – Кельн ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 28 ноября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
В девятом туре Бундеслиги “Боруссия” Дортмунд неожиданно проиграла “Кельну”, который не выигрывал в чемпионате Германии 18 матчей подряд и был в зоне вылета до сегодняшней игры. Команда Люсьена Фавра была очень пассивна в атаке на протяжении 2/3 матча и пропустила два гола после угловых. В последней трети игры Дортмунд наконец-то включил свои мощности, но смог отыграть только один гол (Азар). Расстояние от “Баварии” увеличилось до четырех очков.
Бундеслига, девятый тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”
Голы: Азар 74 – Скири 9, Скири 60
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