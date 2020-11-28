Боруссия Дортмунд – Кельн 1:2. Обзор матча и видео голов

В девятом туре Бундеслиги “Боруссия” Дортмунд неожиданно проиграла “Кельну”, который не выигрывал в чемпионате Германии 18 матчей подряд и был в зоне вылета до сегодняшней игры. Команда Люсьена Фавра была очень пассивна в атаке на протяжении 2/3 матча и пропустила два гола после угловых. В последней трети игры Дортмунд наконец-то включил свои мощности, но смог отыграть только один гол (Азар). Расстояние от “Баварии” увеличилось до четырех очков.

Бундеслига, девятый тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Кельн” 1:2

Голы: Азар 74 – Скири 9, Скири 60