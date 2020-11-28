  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Боруссия Дортмунд – Кельн 1:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия Дортмунд – Кельн 1:2. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Боруссия Дортмунд – Кельн ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 28 ноября ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Боруссия Дортмунд – Кельн 1:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

В девятом туре Бундеслиги “Боруссия” Дортмунд неожиданно проиграла “Кельну”, который не выигрывал в чемпионате Германии 18 матчей подряд и был в зоне вылета до сегодняшней игры. Команда Люсьена Фавра была очень пассивна в атаке на протяжении 2/3 матча и пропустила два гола после угловых. В последней трети игры Дортмунд наконец-то включил свои мощности, но смог отыграть только один гол (Азар). Расстояние от “Баварии” увеличилось до четырех очков.

Бундеслига, девятый тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Кельн” 1:2

Голы: Азар 74 – Скири 9, Скири 60

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Торган Азар Чемпионат Германии Кёльн Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...