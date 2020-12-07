Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Хоффенхайм побеждает впервые с сентября
Хоффенхайм переиграл Аугсбург и обошел его в турнирной таблице
“Хоффенхайм” выигрывал один за другим матчи в групповом раунде Лиги Европы, но никак не мог набрать три очка в Бундеслиги после двух стартовых побед в сентябре, в том числе и над “Баварией”. После победы над чемпионом 27 сентября “Хоффенхайм” не мог выиграть в чемпионате в семи матчах подряд. И интересно, что стоило “Хоффенхайму” сыграть вничью в ничего не значащем матче ЛЕ с “Црвеной Звездой” в прошлый четверг, как команда Себастьяна Хенесса победила в Бундеслиге.
Удивительный матч провел 25-летний хавбек “Хоффенхайма” Флориан Гриллич. Сегодня он действовал на позиции атакующего полузащитника по двумя форвардами Крамаричем и Бебу, и оформил дубль. Гриллич забил в предыдущих 141 своих матчей Бундеслиги всего четыре гола, а сегодня сделал дубль. Удивительно.
В первом голе Гриллич откликнулся на кросс Баумгартнера, и головой замкнул подачу на дальней штанге. Второй гол австрийца получился еще более впечатляющим. Гриллич на замахе обыграл капитана “Аугсбурга” Гауэлеу и тонко пробил в угол ворот Гикевича.
Этот гол стал переломным. “Аугсбург” в первом тайме отыгрался после первого гола Гриллича, но австрийский хавбек забил свой второй мяч в самом начале второго тайма. “Аугсбург” еще не успел прийти в себя, как на 50-й минуте пропустил третий мяч – голом отметился Бебу. Игра была сделана.
3:1 – “Хоффенхайм” десятый в турнирной таблице, “Аугсбург” – 11-й. Обе команды имеют по 12 очков.
Бундеслига, десятый тур. Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”
“Хоффенхайм” – “Аугсбург” 3:1
Голы: Гриллич 17, Гриллич 46, Бебу 50 – Калиджури 31
“Хоффенхайм”: Бауманн – Пош, Фогт, Нордтвейт, Сессеньон – Руди (Сков 69), Самассеку, Баумгартнер – Гриллич – Крамарич, Бебу
“Аугсбург”: Гикевич – Удуохай, Сухи, Гауэлеу, Фрамбергер (Гумны 72) – Штробль, Груэсо – Варгас, Калиджури – Нидерлехнер, Грегорич (Рихтер 61)
Предупреждения: Гумны 74
Популярное сейчас
- Сборная Украины узнала соперников по отборочному раунду ЧМ-2022
- Каким будет путь в Катар для Украины? АУДИО трансляция жеребьевки квалификации на ЧМ-2022
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Бавария - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО