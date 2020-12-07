Бундеслига. Хоффенхайм побеждает впервые с сентября

“Хоффенхайм” выигрывал один за другим матчи в групповом раунде Лиги Европы, но никак не мог набрать три очка в Бундеслиги после двух стартовых побед в сентябре, в том числе и над “Баварией”. После победы над чемпионом 27 сентября “Хоффенхайм” не мог выиграть в чемпионате в семи матчах подряд. И интересно, что стоило “Хоффенхайму” сыграть вничью в ничего не значащем матче ЛЕ с “Црвеной Звездой” в прошлый четверг, как команда Себастьяна Хенесса победила в Бундеслиге.

Удивительный матч провел 25-летний хавбек “Хоффенхайма” Флориан Гриллич. Сегодня он действовал на позиции атакующего полузащитника по двумя форвардами Крамаричем и Бебу, и оформил дубль. Гриллич забил в предыдущих 141 своих матчей Бундеслиги всего четыре гола, а сегодня сделал дубль. Удивительно.

В первом голе Гриллич откликнулся на кросс Баумгартнера, и головой замкнул подачу на дальней штанге. Второй гол австрийца получился еще более впечатляющим. Гриллич на замахе обыграл капитана “Аугсбурга” Гауэлеу и тонко пробил в угол ворот Гикевича.

Этот гол стал переломным. “Аугсбург” в первом тайме отыгрался после первого гола Гриллича, но австрийский хавбек забил свой второй мяч в самом начале второго тайма. “Аугсбург” еще не успел прийти в себя, как на 50-й минуте пропустил третий мяч – голом отметился Бебу. Игра была сделана.

3:1 – “Хоффенхайм” десятый в турнирной таблице, “Аугсбург” – 11-й. Обе команды имеют по 12 очков.

Бундеслига, десятый тур. Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”

“Хоффенхайм” – “Аугсбург” 3:1

Голы: Гриллич 17, Гриллич 46, Бебу 50 – Калиджури 31

“Хоффенхайм”: Бауманн – Пош, Фогт, Нордтвейт, Сессеньон – Руди (Сков 69), Самассеку, Баумгартнер – Гриллич – Крамарич, Бебу

“Аугсбург”: Гикевич – Удуохай, Сухи, Гауэлеу, Фрамбергер (Гумны 72) – Штробль, Груэсо – Варгас, Калиджури – Нидерлехнер, Грегорич (Рихтер 61)

Предупреждения: Гумны 74