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Новый тренер Шальке рассказал, что будет требовать от игроков, не побеждавших 29 матчей

Германия
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Шальке грозит вылет из Бундеслиги

Новый тренер Шальке рассказал, что будет требовать от игроков, не побеждавших 29 матчей
UA-Футбол
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Вчера швейцарский специалист Кристиан Гросс был назначен новым тренером “Шальке”. 66-летний Гросс в последние шесть лет работал в Саудовской Аравии и Египте, а до этого возглавлял такие клубы как “Грассхоппер”, “Тоттенхэм”, “Базель”, “Штуттгарт” и “Янг Бойз”.

Гроссу предстоит непростая задача – спасти “Шальке” от вылета. После 13 туров “кнаппен” занимают последнее место в Бундеслиге, набрав всего четыре очка. В чемпионате Германии “Шальке” не побеждает с января – серия без побед уже длится 29 матчей.

kicker описывает Гросса как строгого, но справедливого тренера. “Я хочу найти общий язык с игроками, – рассказал Гросс на вчерашней пресс-конференции. – Я не требую невозможного, и стараюсь, чтобы игроки играли соответственно со своим потенциалом. Я хочу, чтобы игроки приняли этот вызов, и показали смелость, уверенность, целенаправленность и общность. Мне очень важно почувствовать их энтузиазм. Мое первое впечатление от команды положительное”.

“Нам нужно двигаться вперед. Очень важно, чтобы команда перестала пропускать голы. Мы должны играть компактнее и эффективнее”, – сказал Гросс.

Дебют нового тренера состоится второго января, в матче 14-го тура Бундеслиги с берлинской “Гертой”.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Чемпионат Германии Кристиан Гросс
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