Шальке получил четвертого тренера в сезоне

Главным тренером гельзенкирхенского "Шальке" стал Кристиан Гросс. Специалист ранее работал с "Тоттенхэмом", "Штутгартом", "Базелем" и "Аль Ахли".

Предыдущий наставник «шахтеров» продержался на должности девять дней. Хуб Стевенс был назначен исполняющим обязанности главного тренера 18-го декабря. Кроме него команду возглавляли Дэвид Вагнер и Мануэль Баум.

Последний раз "Шальке" одержал победу в Бундеслиге еще 17-го января, обыграв "Боруссию" М 2:0. С тех пор у команды 29 матчей без побед. Сейчас подопечные Гросса занимают последнее место в чемпионате Германии с четырьмя очками в активе.