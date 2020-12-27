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Шальке получил четвертого тренера в сезоне
Он когда-то тренировал Тоттенхэм
Главным тренером гельзенкирхенского "Шальке" стал Кристиан Гросс. Специалист ранее работал с "Тоттенхэмом", "Штутгартом", "Базелем" и "Аль Ахли".
Предыдущий наставник «шахтеров» продержался на должности девять дней. Хуб Стевенс был назначен исполняющим обязанности главного тренера 18-го декабря. Кроме него команду возглавляли Дэвид Вагнер и Мануэль Баум.
Последний раз "Шальке" одержал победу в Бундеслиге еще 17-го января, обыграв "Боруссию" М 2:0. С тех пор у команды 29 матчей без побед. Сейчас подопечные Гросса занимают последнее место в чемпионате Германии с четырьмя очками в активе.
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