Глобализация плохо ударила по немецкому футболу. Кризис сборной затянется на годы

Шел 2009 год. Сборная Германии U-21 в финале молодежного чемпионата Европы разнесла Англию с Тео Уолкоттом, Микой Ричардсом и Джеймсом Милнером в составе со счетом 4:0. За ту команду под руководством Хорста Хрубеша играли Мануэль Нойер, Матс Хуммельс, Бенедикт Хеведес, Сами Хедира, Жером Боатенг и Месут Озил. Все они построили прекрасную карьеру, а через пять лет после триумфа на молодежном Евро стали чемпионами мира.

Прошло еще шесть лет, в течение которых Бундеслига окончательно закрепила за собой реноме идеальной среды для развития молодых талантов. Джейдон Санчо был главным ньюсмейкером прошлого лета, Эрлинг Холанд получил приз Golden Boy, Альфонсо Дэвис попал в команду года по версии ФИФА, а за Дайо Упамекано и многими другими талантами охотится половина Европы. Грубо говоря, еще три года назад выбор главного таланта английского футбола Джуда Беллингема в пользу Боруссии Д казался бы странным, но сейчас подобное воспринимается как норма.

Вот только у этой славы есть очень высокая цена – немецкие молодые таланты пропадают с радаров. Если раньше топ-клубы делали ставку на местных воспитанников, то нынешнее развитие технологий привело к тому, что Баварии куда проще пригласить к себе условного Джамала Мусиалу, нежели воспитать нового Томаса Мюллера. К слову, Мюллер остается последним воспитанником Баварии, который добился чего-то на топ уровне. А ведь ему уже 31 год.

Для понимания масштаба проблемы достаточно глянуть на состав нынешней сборной Германии U-21.

Вратари: Маркус Шуберт – резервист Айнтрахта, Леннарт Гриль – резервист Байера, Финн Дамен – 1 матч в Бундеслиге к 22 годам за Майнц.

И это, на секундочку, вратарская позиция, где немецкая школа десятки лет была эталоном. Очень много авансов раздавалось тому же Александеру Нюбелю, но тот выдал ужасный отрезок за Шальке и перешел в Баварию, где прочно сидит за спиной Мануэля Нойера. И будет сидеть еще как минимум года три, ведь Ману никуда уходить не собирается.

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Самое печальное, что такая ситуация чуть ли не на всех позициях. Тот же капитан немецкой молодежки Арне Майер подавал большие надежды в Герте, но ушел в аренду к беспросветному аутсайдеру Арминии, где сыграл жалких пять матчей в этом сезоне.

Прямо сейчас лишь два немецких юниора находятся на слуху: 17-летний Флориан Виртц из Байера и 16-летний вундеркинд Боруссии Д Юссуфа Мукоко. Талант обоих не вызывает никаких сомнений, но должно пройти еще как минимум 3-4 года, чтобы они стали приносить реальную пользу сборной Германии.

(Хавбек Байера Флориан Виртц празднует гол в ворота Кельна, своей бывшей команды)

Когда Йоахим Лев перестал вызывать в сборную Мюллера, Хуммельса и Боатенга, он заявил, что «бундестим» берет курс на омоложение. Тогда это звучало громко и казалось правильным. Но оказалось, что «курсом на омоложение» являются персонажи калибра Робина Коха, Луки Вальдшмидта, Никласа Штарка и Феликса Удокхаи. Это хорошие футболисты, но совсем не уровня одной из сильнейших сборных мира.

Так в чем же проблема? Как зачастую и бывает в таких ситуациях, зрить нужно в корень.

Школа мешает развитию молодых футболистов

Думаю, все слышали историю о том, как Флориан Виртц не смог сыграть за Байер в матче Лиги Европы против Хапоэля Беэр-Шева, поскольку ему нужно было сдать экзамен в школе. Это абсолютная норма для немецкого футбола. Несколько лет назад в подобной ситуации оказывался и Кай Хаверц.

Еще в 2017 году об этой проблеме в интервью Kicker рассказывал капитан молодежной команды Хоффенхайма и игрок сборной Германии U-19 Йоханнес Бендер.

«Каждое утро я просыпаюсь в 6:30, а уже через час начинаются первые уроки в школе. После этого я иду в школу-интернат Хоффенхайма, обедаю, тренируюсь несколько часов, ужинаю и делаю домашнее задание. В выходные мы заняты играми. Времени на анализ своей игры и работу над ошибками практически нет», – говорил Бендер.

Бендер подавал большие надежды и имел хорошую прессу, ведь школа Хоффенхайма в последние десять лет стала одной из самых продуктивных в Германии. Но сейчас он выступает за Штайнбах в четвертой по силе лиге.

Понять логику такой системы очень просто. Согласно статистике, из 150 000 детей, которые ежегодно начинают играть в футбол, до Бундеслиги дорастают лишь 25. Это не какой-то нонсенс, а абсолютно нормальная статистика для любой продвинутой футбольной державы. Но тут возникает вопрос: а что делать тем, кто не достиг профессионального уровня? Именно поэтому в Германии уделяют особое внимание образованию. Если не получается реализовать себя в футболе, то появляется возможность получить другую профессию.

Но, очевидно, это мешает развитию футбола. Очень многие молодые игроки сетуют на то, что прежде чем стать профессионалами, у них было по две полноценных тренировки в неделю. Этого катастрофически мало для того, чтобы развиваться в футбольном плане. Часто случается так, что при переходе из юношеского футбола во взрослый их организмы банально не выдерживают, потому что они не привыкли к таким нагрузкам.

Большие клубы забирают самых лучших игроков у маленьких

Очень распространенное явление и для других стран, но в Германии оно доросло до критических масштабов. Бавария, Боруссия Д, Байер, РБ Лейпциг, Боруссия М и Вольфсбург регулярно заманивают деньгами главных талантов из более маленьких клубов.

Например, уроженец Дрездена Ларс Лукас Маи в 2014 году сменил местное Динамо на Баварию. Ему пообещали красивое футбольное будущее, предоставили комфортные условия, рассказали, сколько он сможет получать после подписания профессионального контракта. Маи считается одним из самых талантливых центрбеков Германии. Он играл за молодежные сборные всех уровней, а в некоторых был капитаном.

Свой шанс в Бундеслиге за Баварию Маи получил. Аж два матча в сезоне-2017/18 при Юппе Хайнкесе. Тогда Ларс Лукас выходил в паре с Матсом Хуммельсом и получил отличную прессу. Но на этом все шансы уроженца Дрездена закончились.

Сейчас Маи 20, и он все еще на контракте в Баварии, но играет в аренде за Дармштадт во Второй Бундеслиге. Там защитник сборной Германии U-21 регулярно играет в основе, выделяясь на общем фоне. Но проблема в том, что лишь одному футболисту за последние годы удавалось вернуться из аренды и стать важным игроком для Баварии. Речь о Давиде Алабе, который в сезоне-2010/11 классно показал себя в Хоффенхайме.

(19-летний воспитанник Баварии Ангело Штиллер покинет летом клуб из-за того, что на его позицию был подписан полузащитник Бенфики Тиаго Дантас)

Итого мы получаем одного из самых талантливых немецких футболистов своего поколения, который сидит на контракте в топ-клубе, но играть за него больше никогда не будет. И таких примеров десятки, а то и сотни.

И тут есть смысл вернуться к предыдущему пункту. У кого шансы заиграть в Баварии больше? У условного Джошуа Зиркзее, который с детства живет футболом, или у Маи, который ранее постоянно разрывался между учебой и спортом. Конечно, легионеру всегда будет проще.

Нехватка серьезных конкурентов на юношеском уровне

Даже в Украине существует молодежный чемпионат, где, например, Динамо U-19 может сыграть против Шахтера U-19. В Германии подобной возможности нет.

Все юношеские лиги поделены на три региона: Юг/юго-запад, Запад и Север/северо-восток. Молодежка Баварии относится к зоне Юг/юго-запад, а Боруссии Д к Западу. Теоретически они могут сыграть друг с другом только в том случае, если выиграют свои дивизионы и столкнутся в финале. Других вариантов в принципе не существует.

Получается так, что молодежка Баварии конкурирует с академиями таких клубов как Астория Вальдорф, Ульм, Саарбрюкен, Хайденхайм, Киккерс Оффенбах. Из представителей Бундеслиги там только Айнтрахт, Аугсбург, Хоффенхайм, Майнц, Фрайбург и Штутгарт. Аналогичная ситуация и у Дортмунда с Лейпцигом.

Когда играешь против сильнейших, то становишься сильнее и сам. Это аксиома, которая всегда действовала, и будет действовать в спорте. Но на юниорском уровне в немецком футболе идут иным путем.

DFB (немецкий футбольный союз) – запутанная структура

Вряд ли будет преувеличением, если скажу, что DFB – самая крупная спортивная федерация в мире. Официально Немецкий футбольный союз насчитывает около семь миллионов членов и порядка 25000 мужских клубов. В его число входит 5 региональных федераций, которые делятся на 21 региональную ассоциацию.

Чтобы разобраться, кто за что отвечает, и куда идет финансирование, нужно потратить несколько дней и ночей. И то не факт, что получится уловить все нити. DFB регулярно твердит, что ее приоритет – развитие профессионального футбола, но в то же время 99,6% немецких игроков – аматоры.

Развитие детского футбола для DFB всегда стояло особняком. Однако в последние годы все чаще ходят разговоры о том, что тренеры региональных центрах подготовки детей не соответствуют должному уровню и слишком консервативны. Дети перестали получать удовольствие от тренировок, выбирая себе другие увлечения.

В связи с этим ряд тренеров во главе с доктором наук Маттиасом Лохманном продвигают в DFB идею, согласно которой дети до 9 лет не должны играть в большой футбол, а лишь матчи три на три против вратаря. Согласно исследованиям Лохманна, ребенок в таком возрасте может получать удовольствие от игры только в том случае, если будет забивать голы. Только потом можно делить ребят на защитников, полузащитников, вратарей и постепенно увеличивать количество участников матчей.

Свою теорию Лохманн проверил на 56 детях. Все из них были в восторге от таких занятий и выразили желание продолжать. Но как отреагировали на это все в DFB? Крайне негативно. Настолько негативно, что Лохманн едва не лишился тренерской лицензии.

Game Intelligence means to...

Dominate Space????, Time ???? and Ball⚽️ pic.twitter.com/tIHtHNWuyP — Matthias Lochmann (@MatthLochmann) December 4, 2017

И тут наружу выходит главная проблема всего современного немецкого футбола – консерватизм. У DFB есть система, которая помогла сборной в 2014 году выиграть чемпионат мира, но там упорно отказываются принимать, что она больше не работает. Последние результаты сборных на всех уровнях – лишнее тому подтверждение.

И если в Германии срочно не задумаются над решением всех этих проблем, немецкие талантливые футболисты станут еще большей редкостью, случаи натурализации участятся, а 0:6 от Испании уже не будут вызывать такого удивления.