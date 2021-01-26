Йович: В Реале за полтора года я забил два раза, а в Айнтрахте уже три. Мне комфортно здесь

Форвард "Айнтрахта" Лука Йович очень рад, что вернулся в немецкий клуб.

"Мне комфортно в команде и это видно на поле. В "Реале" за полтора года я забил дважды, а здесь три раза за три игры. Город, клуб и команда созданы для меня.

Мне не везло в "Реале". Мне мешали травмы, а личная жизнь не складывалась. В Мадриде у меня были хорошие моменты и там я стал опытнее", - заявил сербский форвард.

Отметим, что уже летом Йович вернется в "Реал".