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Йович: В Реале за полтора года я забил два раза, а в Айнтрахте уже три. Мне комфортно здесь

Германия
(1 голосов)

Уверен, что в Мадриде ему не везло

Йович: В Реале за полтора года я забил два раза, а в Айнтрахте уже три. Мне комфортно здесь
UA-Футбол
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Форвард "Айнтрахта" Лука Йович очень рад, что вернулся в немецкий клуб.

"Мне комфортно в команде и это видно на поле. В "Реале" за полтора года я забил дважды, а здесь три раза за три игры. Город, клуб и команда созданы для меня.

Мне не везло в "Реале". Мне мешали травмы, а личная жизнь не складывалась. В Мадриде у меня были хорошие моменты и там я стал опытнее", - заявил сербский форвард.

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Отметим, что уже летом Йович вернется в "Реал".

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В статье: Реал (Мадрид) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Лука Йович
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