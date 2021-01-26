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Йович: В Реале за полтора года я забил два раза, а в Айнтрахте уже три. Мне комфортно здесь
Уверен, что в Мадриде ему не везло
Форвард "Айнтрахта" Лука Йович очень рад, что вернулся в немецкий клуб.
"Мне комфортно в команде и это видно на поле. В "Реале" за полтора года я забил дважды, а здесь три раза за три игры. Город, клуб и команда созданы для меня.
Мне не везло в "Реале". Мне мешали травмы, а личная жизнь не складывалась. В Мадриде у меня были хорошие моменты и там я стал опытнее", - заявил сербский форвард.
Отметим, что уже летом Йович вернется в "Реал".
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