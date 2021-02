Спортивный директор Баварии подтвердил договоренность о трансфере Упамекано

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил тот факт, что мюнхенский клуб договорился о трансфере центрбека "РБ Лейпцига" Дайо Упамекано.

"Я могу подтвердить, что сделка завершена. Мы очень рады этому факту. В последние несколько месяцев у нас были очень длительные и плодотворные переговоры с Дайо и его агентом.

У нас было много конкурентов. Дайо всего 22 года, но он уже отличный игрок, который обладает многими качествами. У нас была хорошая концепция и мы смогли его убедить.

Контракт Упамекано? Он будет игроком клуба следующие пять лет", - приводит слова Салихамиджича Bild.

Bayern Munich sporting director Hasan Salihamidzic has confirmed to BILD that the club have completed the signing of RB Leipzig defender Dayot Upamecano. He’ll join the club at the end of the season.