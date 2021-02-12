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Спортивный директор Баварии подтвердил договоренность о трансфере Упамекано

Германия
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Мюнхенский клуб умеет работать на трансферном рынке

Спортивный директор Баварии подтвердил договоренность о трансфере Упамекано

Фото - Bild

UA-Футбол
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Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил тот факт, что мюнхенский клуб договорился о трансфере центрбека "РБ Лейпцига" Дайо Упамекано.

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"Я могу подтвердить, что сделка завершена. Мы очень рады этому факту. В последние несколько месяцев у нас были очень длительные и плодотворные переговоры с Дайо и его агентом.

У нас было много конкурентов. Дайо всего 22 года, но он уже отличный игрок, который обладает многими качествами. У нас была хорошая концепция и мы смогли его убедить.

Контракт Упамекано? Он будет игроком клуба следующие пять лет", - приводит слова Салихамиджича Bild.

"Бавария" выплатит клаусула Упамекано, которая равна 42 миллионам евро. Он присоединится к мюнхенцам летом.

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В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг Дайо Упамекано
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