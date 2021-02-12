Захотел остаться в Германии. Упамекано принял предложение Баварии

Дайо Упамекано летом пополнит состав "Баварии". Об этом сообщает ряд авторитетных источников, в том числе L'Equipe.

Центрбек "РБ Лейпцига" имел предложения от многих коллективов, но по итогу решил продолжить карьеру в Мюнхене. Трансфер должен состояться летом, сделка обойдется команде Флика в 42 миллиона.

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Упамекано - основной игрок "РБ Лейпцига", который в текущей кампании отыграл 26 матчей и забил один гол. Также имеет опыт игры за сборную Франции - три матча.