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Захотел остаться в Германии. Упамекано принял предложение Баварии

Германия
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А вот и замена Алабы

Захотел остаться в Германии. Упамекано принял предложение Баварии

Фото - Evening Standard

UA-Футбол
Новина українською

Дайо Упамекано летом пополнит состав "Баварии". Об этом сообщает ряд авторитетных источников, в том числе L'Equipe.

Центрбек "РБ Лейпцига" имел предложения от многих коллективов, но по итогу решил продолжить карьеру в Мюнхене. Трансфер должен состояться летом, сделка обойдется команде Флика в 42 миллиона.

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Упамекано - основной игрок "РБ Лейпцига", который в текущей кампании отыграл 26 матчей и забил один гол. Также имеет опыт игры за сборную Франции - три матча.

Отметим, что Упамекано может заменить в "Баварии" Давида Алабу.

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В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг Дайо Упамекано
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