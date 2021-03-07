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Ханси Флик: Сейчас соперники забивают Баварии, как только получают шанс

Германия
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Наставник мюнхенцев подвел итоги победы над "шмелями"

Ханси Флик: Сейчас соперники забивают Баварии, как только получают шанс

Новина українською

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал победу над дортмундской "Боруссией" в матче 24-го тура Бундеслиги.

"Сейчас соперники забивают нам, как только получают шанс. Мы встряхнулись после 0:2, показали, что так просто отобрать у нас очки не позволим. В конечном счете мы заслужили победу, поскольку доминировали на протяжении 60 минут", – рассказал немецкий наставник.

После 24 туров мюнхенцы имеют в своем активе 55 очков и идут на первом месте в турнирной таблице.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Ханси Флик
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Источник:
Spox

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