Ханси Флик: Сейчас соперники забивают Баварии, как только получают шанс

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал победу над дортмундской "Боруссией" в матче 24-го тура Бундеслиги.

"Сейчас соперники забивают нам, как только получают шанс. Мы встряхнулись после 0:2, показали, что так просто отобрать у нас очки не позволим. В конечном счете мы заслужили победу, поскольку доминировали на протяжении 60 минут", – рассказал немецкий наставник.