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Ханси Флик: Сейчас соперники забивают Баварии, как только получают шанс
Наставник мюнхенцев подвел итоги победы над "шмелями"
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал
"Сейчас соперники забивают нам, как только получают шанс. Мы встряхнулись после 0:2, показали, что так просто отобрать у нас очки не позволим. В конечном счете мы заслужили победу, поскольку доминировали на протяжении 60 минут", – рассказал немецкий наставник.
После 24 туров мюнхенцы имеют в своем активе 55 очков и идут на первом месте в турнирной таблице.
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