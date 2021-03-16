Босс Баварии заявил о необходимости пересмотра зарплат топ-игроков в европейских клубах

Председатель правления спортивного департамента немецкой "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге отметил, что нынешний футбольный рынок будет очень сложным для всех.

В прошлом году он уже обвалился, в этом году тенденция продолжилась. Цены на игроков упали на 50 процентов, но агенты позаботились, чтобы топ-игроки остались при своих заработках, которые получали и раньше.

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