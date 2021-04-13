Хедира-младший покинет Аугсбург ради столицы

ФК "Аугсбург" подтвердил отъезд 27-летнего Рани Хедиры после завершения сезона. Он покидает клуб после 4 лет выступлений и собирается перейти в "Унион Берлин".

Клуб и футболист договорились не продлевать контракт, который истекает летом. В то же время переговоры с "Унион Берлин" по соглашению продвигаются.

"Рани Хедира развивался в клубе за последние 4 года, сыграл много игр и всегда отдавал себя работе в "Аугсбурге", - сказал менеджер клуба Стефан Ройтер. - Но в ходе переговоров за последние несколько месяцев обе стороны пришли к выводу, что пора идти разными путями".

Хедира пришел в "Аугсбург" с "РБ Лейпциг" в 2017 году и быстро зарекомендовал себя как основной опорный полузащитник. За чуть менее чем 4 года младший брат чемпиона мира Сами Хедиры провел 124 матча за "Аугсбург" и забил 5 голов.

"В этом клубе я стал настоящим игроком Бундеслиги. Вот почему у меня всегда будут приятные воспоминания об этих 4 годах, - сказал Хедира. - Но я решил, что сейчас самое время для меня открыть новую главу в своей спортивной карьере", - цитирует Kicker.

Аугсбург занимает 11 место в Бундеслиге, Унион Берлин идет на 7 позиции.