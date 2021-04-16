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Состав и тренерский штаб Герты ушел на карантин

Германия
(1 голосов)

У нескольких игроков обнаружен COVID-19

Состав и тренерский штаб Герты ушел на карантин

Hertha

Новина українською

Весь состав и тренерский штаб "Герты" ушел на карантин из-за вспышки коронавируса в команде, пишет пресс-служба клуба.

На данный момент в клубе положительные тесты на Covid -19 сдали защитник Марвин Платтенхардт, форвард Доди Лукебакио, главный тренер Пал Дардаи и его помощник Адмир Хамзагич.

"Герта" пропустит матчи с "Майнцем", "Фрайбургом" и "Шальке". Игры будут проведены позднее.

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В статье: Герта
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