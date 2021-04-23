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Боруссия Дортмунд — Унион 2:0. Обзор матча
Дортмунд все ещё в гонке за четвёрку
Фото: Getty Images / Автор – неизвестен
"Боруссия" продолжает борьбу за зону Лиги Чемпионов, обыграв на своём поле "Унион". Яркий матч на "Сигнал Идуна Парк" мог бы выдаться гораздо более результативным, но соперники проявили расточительство у ворот друг друга. Особенно удивительным было видеть подобное от Эрлинга Холанда, которую транжирство вовсе не свойственно. Благо в нужный момент вновь стал забивать Марко Ройс, отличающийся во втором туре кряду после длительного безголевого затишья.
Бундеслига, 30-й тур
Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия" Д 2:0 "Унион"
Гол: Ройс (27), Геррейру (88)
"Боруссия": Хитц – Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Пищек – Беллингем (Реньер, 90+1), Джан (Дауд, 59) – Азар (Санчо, 59), Ройс, Рейна (Брандт, 76) – Холанд
"Унион": Люте – Ленц, Кнохе (Шлоттербек, 73), Фридрих, Триммель – Промель (Гентнер, 80), Андрих, – Эндо (Бюльтер, 58), Крузе (Тойхерт, 73), Ингварстен – Муса (Похьянпало, 73)
Предупреждени: Беллингем (69), Хуммельс (72) – Кнохе (48)
Нереализованный пенальти: Холанд (27)
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