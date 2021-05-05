Назвал эксперта Sky Germany "черным парнем" – Йенс Леманн уволен из Герты

Бывший голкипер сборной Германии и "Арсенала" Йенс Леманн был исключен из Совета директоров берлинской "Герты" после того, как в Интернете опубликовали его расистское сообщение. Йенс во время поединка "Манчестер Сити" – "ПСЖ" отправил эксперту Sky Germany Деннису Аого следующий вопрос:

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"Денниса позвали чисто символически, чтобы в студии был черный парень?"

Экс-футболист Аого опубликовал в Instagram скриншот послания Леманна:

"Ого, ты это серьезно? Вероятно, эти слова предназначались не мне".

Позднее Леманн извинился перед Аого в Твиттере. Как сообщает авторитетное издание The Athletic, Йенс был уволен, президент "Герты" выступил с заявлением, что клуб не потерпит расизма.