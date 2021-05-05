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Назвал эксперта Sky Germany "черным парнем" – Йенс Леманн уволен из Герты

Германия
(2 голосов)

Авторитетные источники

Назвал эксперта Sky Germany "черным парнем" – Йенс Леманн уволен из Герты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший голкипер сборной Германии и "Арсенала" Йенс Леманн был исключен из Совета директоров берлинской "Герты" после того, как в Интернете опубликовали его расистское сообщение. Йенс во время поединка "Манчестер Сити" – "ПСЖ" отправил эксперту Sky Germany Деннису Аого следующий вопрос:

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"Денниса позвали чисто символически, чтобы в студии был черный парень?"

Экс-футболист Аого опубликовал в Instagram скриншот послания Леманна:

"Ого, ты это серьезно? Вероятно, эти слова предназначались не мне".

Позднее Леманн извинился перед Аого в Твиттере. Как сообщает авторитетное издание The Athletic, Йенс был уволен, президент "Герты" выступил с заявлением, что клуб не потерпит расизма.

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В статье: Деннис Аого Герта (Берлин) Йенс Леманн
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (7)
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football_soccer (Украина)
05.05.2021 в 15:34
немцы падают с крайности в крайности. От больного дядьки, хотевшего сжечь всех не арийцев, до недалеких толерастов, впускающих сотнями тысяч беженцев арабов и негров в свою страну, а после чего, еще и колено преклонять перед этими беженцами. Как-то штормит сознание в немецких головах из столетие в столетие
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0
0
vabo70
05.05.2021 в 15:33
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
ai0609081611 (Торецьк)
05.05.2021 в 14:58
Я не расист, не фашист, не шовинист и не т.д., но это полный п.з..ц. Эта борьба с расизмом переходит все границы, по-моему такая "борьба" только больше будет плодит на свет всевозможных ксенофобов. Я белый, и если кто-либо в Европе небелый назовет меня белым - можно ли это воспринимать как проявление расизма?
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
05.05.2021 в 14:50
они же реально черные, их природа создала такими, тысячи лет эволюции..против природы не попрешь
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+3
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
05.05.2021 в 14:39
Даже так? Даже директора увольняют за констатацию факта? Интересно, а как можно называть негра, чтобы это не считалось расизмом? Черным нельзя. Афроамериканцем тоже нельзя — он ведь по паспорту гражданин Германии, чистокровный ариец. Получается, что негров нужно называть белыми парнями. Бред...
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+2
0
Очманілий Заєць (Odessa)
05.05.2021 в 14:39
Цікаво, яка б була реакція, якби він назвав його "білим"? :-)
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+3
0
Litb@rski (Кёльн)
05.05.2021 в 14:39
Он обиделся.....Он шЕколадный..
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+2
0


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