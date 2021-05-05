Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назвал эксперта Sky Germany "черным парнем" – Йенс Леманн уволен из Герты
Авторитетные источники
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший голкипер сборной Германии и "Арсенала" Йенс Леманн был исключен из Совета директоров берлинской "Герты" после того, как в Интернете опубликовали его расистское сообщение. Йенс во время поединка "Манчестер Сити" – "ПСЖ" отправил эксперту Sky Germany Деннису Аого следующий вопрос:
"Денниса позвали чисто символически, чтобы в студии был черный парень?"
Экс-футболист Аого опубликовал в Instagram скриншот послания Леманна:
"Ого, ты это серьезно? Вероятно, эти слова предназначались не мне".
Позднее Леманн извинился перед Аого в Твиттере. Как сообщает авторитетное издание The Athletic, Йенс был уволен, президент "Герты" выступил с заявлением, что клуб не потерпит расизма.
Популярное сейчас
- Герой футбольного дня. Александр Зинченко
- "Слишком много болтал". Капелло считает, что Неймар не был лидером ПСЖ в матче с Манчестер Сити
- Точность - 95%. Зинченко стал одним из лучших игроков Манчестер Сити в матче с ПСЖ
- Хоффенхайм потерял игрока до конца сезона из-за проблем с визой у жены
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО