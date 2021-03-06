Леманн: Нойер на две головы выше Буффона

Бывший голкипер "Арсенала" и сборной Германии Йенс Леманн отказался сравнивать своих коллег по амплуа Мануэля Нойера с Джанлуиджи Буффоном.

"Ни о каком сравнении и речи нет. Мануэль превосходит его. Он выше минимум на две головы. Бундеслига, АПЛ и Ла Лига сильнее Серии А. Сейчас уже даже спорно, что у Италии лучшие защитники и вратари, как было раньше.

Для меня тремя лучшими голкиперами мира являются Нойер, Кастельс из "Вольфсбурга" и Алиссон", – сказал Леманн Tutto Juve.