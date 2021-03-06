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Леманн: Нойер на две головы выше Буффона
Леманн не считает сравнение двух великих киперов уместным
Фото: Bundesliga / Simon Hofmann
Бывший голкипер "Арсенала" и сборной Германии Йенс Леманн отказался сравнивать своих коллег по амплуа Мануэля Нойера с Джанлуиджи Буффоном.
"Ни о каком сравнении и речи нет. Мануэль превосходит его. Он выше минимум на две головы. Бундеслига, АПЛ и Ла Лига сильнее Серии А. Сейчас уже даже спорно, что у Италии лучшие защитники и вратари, как было раньше.
Для меня тремя лучшими голкиперами мира являются Нойер, Кастельс из "Вольфсбурга" и Алиссон", – сказал Леманн Tutto Juve.
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