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Леманн: Нойер на две головы выше Буффона

Германия
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Леманн не считает сравнение двух великих киперов уместным

Леманн: Нойер на две головы выше Буффона

Фото: Bundesliga / Simon Hofmann

Новина українською

Бывший голкипер "Арсенала" и сборной Германии Йенс Леманн отказался сравнивать своих коллег по амплуа Мануэля Нойера с Джанлуиджи Буффоном.

"Ни о каком сравнении и речи нет. Мануэль превосходит его. Он выше минимум на две головы. Бундеслига, АПЛ и Ла Лига сильнее Серии А. Сейчас уже даже спорно, что у Италии лучшие защитники и вратари, как было раньше.

Для меня тремя лучшими голкиперами мира являются Нойер, Кастельс из "Вольфсбурга" и Алиссон", – сказал Леманн Tutto Juve.

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В статье: Мануэль Нойер
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