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Боруссия Д представила домашнюю форму на сезон 2021/22

Германия
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Она выполнена в традиционных тонах

Боруссия Д представила домашнюю форму на сезон 2021/22

Фото: Официальный сайт Боруссии Д

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" на своём официальном сайте опубликовала фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет играть в сезоне-2021/2022.

Экипировка выполнена в традиционных для клуба жёлтом и чёрном цветах. Особенностью формы стали полоски на рукавах. Техническим спонсором "шмелей" является немецкая фирма Puma.

За тур до конца чемпионата "Боруссия", набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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В статье: Боруссия (Дортмунд)
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