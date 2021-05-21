Боруссия Д представила домашнюю форму на сезон 2021/22

Дортмундская "Боруссия" на своём официальном сайте опубликовала фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет играть в сезоне-2021/2022.

Экипировка выполнена в традиционных для клуба жёлтом и чёрном цветах. Особенностью формы стали полоски на рукавах. Техническим спонсором "шмелей" является немецкая фирма Puma.

За тур до конца чемпионата "Боруссия", набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.