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Холанд записывает 2+3. Боруссия Д - Айнтрахт 5:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Бундеслиги Боруссия Дортмунд - Айнтрахт, 14.04.2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча первого тура чемпионата Германии Боруссия Дортмунд - Айнтрахт. Поединок стал настоящим бенефисом Эрлинга Голанда. Он трижды ассистировал своим партнерам и дважды сам отправлял мяч в сетку ворот. Впечатляющий начало сезона от норвежского бомбардира.
Бундеслига. Первый тур
14 августа, Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия" Д – "Айнтрахт" 5:2
Голы: Ройс (23), Азар (32), Холанд (34, 70), Рейна (58)– Пасслак (27 аг), Хауге (86)
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