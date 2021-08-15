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Холанд записывает 2+3. Боруссия Д - Айнтрахт 5:2. Видео голов и обзор матча

Германия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Бундеслиги Боруссия Дортмунд - Айнтрахт, 14.04.2021

Холанд записывает 2+3. Боруссия Д - Айнтрахт 5:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча первого тура чемпионата Германии Боруссия Дортмунд - Айнтрахт. Поединок стал настоящим бенефисом Эрлинга Голанда. Он трижды ассистировал своим партнерам и дважды сам отправлял мяч в сетку ворот. Впечатляющий начало сезона от норвежского бомбардира.

Бундеслига. Первый тур
14 августа, Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия" Д – "Айнтрахт" 5:2
Голы: Ройс (23), Азар (32), Холанд (34, 70), Рейна (58)– Пасслак (27 аг), Хауге (86)

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Эрлинг Холанд
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