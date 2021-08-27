Бундеслига, 3-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" – "Хоффенхайм" 3:2

Голы: Рейна (49), Беллингем (69), Холанд (90+1) – Баумгартнер (61), Даббур (90)

"Боруссия": Кобель – Геррейру (Пасслак, 84), Аканджи, Витсель, Менье – Дауд – Рейна (Брандт, 64), Ройс, Беллингем (Вольф, 72) – Мален (Мукоко, 84), Холанд

"Хоффенхайм": Бауманн – Раум, Пош, Фогт, Акпогума – Штиллер (Раттер, 46), Гайгер (Даббур, 83) – Баумгартнер (Адамян, 70), Руди, Ларсен (Гачинович, 70) – Крамарич

Предупреждения: Дауд (36), Менье (54) – Баумгартнер (1), Пош (7), Гайгер (20)

“Боруссия” очень неровно вошла в сезон, и сегодняшняя игра с “Хоффенхаймом” стала очередным подтверждением этому. Уже сейчас видно, что у этого коллектива большой потенциал для роста с новым тренером Марко Розе, но вместе с тем до его реализации ещё очень далеко. А пока их игра весьма скомкана и местами наивна.

“Боруссии” подходила к игре с серией из двух поражений – от “Баварии” (1:3) в Суперкубке и от “Фрайбурга” (1:2) в Бундеслиге. Это наложило свой след на первом тайме с “Хоффенхаймом”. Игроки BVB боялись рисковать и выглядели невыразительно. Предельно сдержанная первая половина и вполне закономерные нули на табло. Гости свою задачу по сдерживанию выполнили как надо.

Зато после перерыва в игре сразу появился азарт. “Боруссия” полетела вперёд, фланги заметно ожили благодаря возвращению Геррейру и Менье, и вместе с ними игра пошла. Пока вингбеки Дортмунда забегали по ширине, у них партнёров в центре сразу появилось пространство для манёвра. Тут же прошла комбинация между Беллингемом и Рейной, и американец с линии штрафной открыл счёт в матче на старте второй половины.

“Боруссия” наивно пошла за вторым, но получила в ответ. Баумгартнер воспользовался нерасторопностью Геррейру, забежал ему за спину и восстановил паритет. И вновь включился Беллингем, впечатляющим вкладом в атаке на старте кампании, и положил шикарный мяч издали.

Концовка вообще превзошла все ожидания. Даббур на 90-й минуте ударом с углового, казалось, уже отобрал очки у хозяев, но Холанд был с этим бурно не согласен. Эрлинг сам разогнал ответную атаку, и успел на добивание после серии неудачных ударов партнёров.

“Боруссия” вновь яркая, и вновь проблемная. Если Дортмунд пытается разорвать соперника, то нередко получает в ответ, как от “Баварии”. А в ином режиме игра при Розе пока очень пресная и вялая, как было с “Фрайбургом”. Задача Розе – найти во всём этом баланс. Иначе лихорадка продолжится.