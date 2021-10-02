Вольфсбург – Боруссия М. Прогноз матча Бундеслиги на 02.10.2021

Бундеслига, 7-й тур

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Боруссия" М 16:30

Трансляция – Megogo

Вольфсбург

После четырёх побед подряд на старте сезон "Вольфсбург" набрал всего одно очко в двух последних турах. Из четырёх викторий лишь игры с новичками Бундеслиги "Бохумом" (1:0) и "Гройтером" (0:2) выглядели полностью заслуженными, и спад по результатам читался. На прошлой неделе в Зинсхайме команда Марко ван Боммеля выглядела совсем плохо – "Хоффенхайм" заслуженно победил 3:1, а у "волков" кроме сумасшедшего удара Баку издали не было ни единого острого момента.

На старте сезона "Вольфсбургу" очень не хватает Ксавера Шлагера – мотор центра поля порвал кресты. Отавио, Вильям и Бартош Беляк тоже отсутствуют. В таких обстоятельствах у нидерландского тренера нет возможностей особенно ротировать, но всё же Лука Вальдшмидт и Ренато Штеффен ожидаются в старте после слабого перфоманса в атаке на прошлых выходных.

Боруссия М

В то время как "Вольфсбург" сошёл с победного пути, "Боруссия" наоборот идёт на поправку после провальных первых туров. В минувшие выходные Гладбах победил тёзок из Дортмунда (1:0), а Денис Закария забил уже второй после возвращения на поле. В целом это был невероятно успешный матч: Ману Коне впечатлил в своём дебютном полном матче, 18-летний Люка Нетц был ярок на левом краю обороны, как и его ровесник Скалли на противоположном фланге.

Эта победа стала для "Боруссии" второй в сезоне, и второй на своем поле. Ещё на "Боруссия Парк" была добыта ничья с "Баварией" (1:1). А вот вдали от дома дела традиционно плохи – 3 поражения в 3 матчах. Пора исправлять ситуацию.

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Статистика и факты

"Воль фсбург" не уступал Гладбаху на своём поле уже 16 матчей (12 побед, 4 ничьи)

Гладбах не набрал ни единого очка на выезде в этом сезоне

Максимилиан Филипп забил 4 мяча Гладбаху в карьере

Гладбах проиграл 5 из 6 последних матчей на выезде

С момента переезда в Бундеслигу Баку забил больше всего голов из-за пределов штрафной (4)

Личные встречи

В Бундеслиге соперники встречались 42 раза. У "Вольфсбурга" 22 победы, у "Боруссии" – 12. Ещё 8 встреч завершились вничью. Над Гладбахом "волки" одержали больше побед, чем над любым другим соперником в лиге.

Ориентировочные составы

"Вольфсбург": Кастельс – Мбабу, Лакруа, Брукс, Руссийон – Гилавоги, Арнольд – Баку, Вальдшмидт, Штеффен – Вегорст

"Боруссия": Зоммер – Гинтер, Эльведи, Янчке – Скалли, Закария, Коне, Нетц – Хофманн, Штиндль – Плеа

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Вольфсбург – Боруссия М от UA-Футбол

Вопреки традиционно плохим результатам "Боруссии" на выезде, и в частности на "Фольксваген Арена" в последние годы, ждём от них победы. "Вольфсбург" в последние недели не похож на себя, в то время как Гладбах очень хорош против сильных соперников в этой кампании. Прогноз: победа "Боруссии" 1:2.