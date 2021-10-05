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Роберт Левандовский: Я показал почему могу думать о выигрыше Золотого мяча

Германия
Обновлено
(1 голосов)

К тому же, хорошо выступил за Польшу летом

Роберт Левандовский: Я показал почему могу думать о выигрыше Золотого мяча

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский на пресс-конференции в стане сборной Польши ответил на вопрос относительно голосования на приз Золотой мяч."Надеюсь, не будет вмешательства политики", – заявил он.

"Понимаю, что каждый хороший матч за сборную или клуб укрепляет мои позиции в этом голосовании.

Я выиграл много наград за два последних сезона. Поэтому считаю, что я показал, почему могу думать о выигрыше Золотого мяча.

Безусловно, это станет огромной честью. Я горжусь тем, что буду среди претендентов.

Надеюсь, не будет вмешательства политики и голосование пройдет на основе выступлений игроков на поле", – сказал Левандовски.

В сентябре поляк получил Золотую бутсу. Он забил 41 гол в 29 матчах Бундеслиги-2020/21. Также недавно прервалась его голевая серия – 19 матчей с забитыми голами подряд.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Национальная сборная Польши
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Комментарии (4)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
05.10.2021 в 21:47
Пропоную редакції провести альтернативне голосування на Золотий м'яч 2021 серед ваших читачів. І побачимо кого ми оберемо.
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Ol-g (Одесса)
05.10.2021 в 22:44
Оберуть Левандовськи. А ЗМ дадуть Мессі. Бо КОПА і ЄВРО.
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Alex_ForzaMilan (Київ)
05.10.2021 в 21:45
Ми всі за тебе Роберт! Окрім парочки шизанутих.
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Цап-царап (Харків)
05.10.2021 в 21:43
Нагорода твоя! Забирай.
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