Роберт Левандовский: Я показал почему могу думать о выигрыше Золотого мяча

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский на пресс-конференции в стане сборной Польши ответил на вопрос относительно голосования на приз Золотой мяч."Надеюсь, не будет вмешательства политики", – заявил он.

"Понимаю, что каждый хороший матч за сборную или клуб укрепляет мои позиции в этом голосовании.

Я выиграл много наград за два последних сезона. Поэтому считаю, что я показал, почему могу думать о выигрыше Золотого мяча.

Безусловно, это станет огромной честью. Я горжусь тем, что буду среди претендентов.

Надеюсь, не будет вмешательства политики и голосование пройдет на основе выступлений игроков на поле", – сказал Левандовски.

Robert Lewandowski on the Ballon d'Or: "I realize that every good performance, be it in the national team or the club, strengthens my position in this vote. Over the last 2 seasons I have won a lot of awards and I think I have shown that I can think about winning the Ballon d'Or" pic.twitter.com/lFQLvWttyr