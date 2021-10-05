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Роберт Левандовский: Я показал почему могу думать о выигрыше Золотого мяча
К тому же, хорошо выступил за Польшу летом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский на пресс-конференции в стане сборной Польши ответил на вопрос относительно голосования на приз Золотой мяч."Надеюсь, не будет вмешательства политики", – заявил он.
"Понимаю, что каждый хороший матч за сборную или клуб укрепляет мои позиции в этом голосовании.
Я выиграл много наград за два последних сезона. Поэтому считаю, что я показал, почему могу думать о выигрыше Золотого мяча.
Безусловно, это станет огромной честью. Я горжусь тем, что буду среди претендентов.
Надеюсь, не будет вмешательства политики и голосование пройдет на основе выступлений игроков на поле", – сказал Левандовски.
Robert Lewandowski on the Ballon d'Or: "I realize that every good performance, be it in the national team or the club, strengthens my position in this vote. Over the last 2 seasons I have won a lot of awards and I think I have shown that I can think about winning the Ballon d'Or" pic.twitter.com/lFQLvWttyr— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 5, 2021
В сентябре поляк получил Золотую бутсу. Он забил 41 гол в 29 матчах Бундеслиги-2020/21. Также недавно прервалась его голевая серия – 19 матчей с забитыми голами подряд.
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