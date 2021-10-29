Бундеслига, 10-й тур

Берлин, "Ан дер Альтен Ферстерей"

"Унион" – "Бавария" 16:30

Трансляция – Megogo

Унион

"Унион" в прошлом сезоне впервые в истории квалифицировался в еврокубки, и в новом сезоне оборотов не сбавляет. Всего одно поражение в 9 матчах чемпионата, серия из трёх побед кряду к Бундеслиге ("Арминия" 1:0, "Майнц" 1:2, "Вольфсбург" 2:0) оборвалась ничей со "Штутгартом" (1:1) в последнем туре. Разве что в Лиге Конференций дела идут не ахти, но на два турнира скромного состава просто не хватает.

Пятое место "железных" можно было бы объяснить везением, но на деле они играют даже лучше, чем показывает результат. В таблице ожидаемых очков они замыкают тройку вслед за "Баварией" и БД, а защита по допущенным момента у них и вовсе вторая. Разве что в атаке всё слишком заточено на Тайво Авонийи, забившего 7 мячей в этой кампании, в то время как остальные молчат.

Бавария

"Бавария" на старте сезона выглядела устрашающей всех в Европе, умудрившись сделать ещё один шаг вперёд с Нагельсманном. Громили всех кому не лень, начиная от конкурентов в лице "Байера" (5:1) до привычных разносов "Барселоны" (3:0) в Лиге Чемпионов. Девять разгромных побед к концу октября - это много даже для Мюнхена.

Случались и неудачи, как поражение от "Айнтрахта" (1:2) в начале месяца, но она объяснялась лишь дотошной подготовкой соперника, помноженной на невероятную удачу. Но затем случился выезд в Гладбах в Кубке Германии. Унизительное поражение 5:0, ставшее самым разгромным для клуба за 40 с лишним лет. После такого "рекордмайстер будет рвать и метать. Тем интереснее станет игра с надёжным "Унионом".

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Статистика и факты

"Унион" не уступал дома в Бундеслиге в последних 21 матчах

"Унион" не пропускал в 3 последних домашних матчах лиги

В последних 3 встречах команд было забито меньше 3 голов

"Бавария" забивала 3 и больше голов в 8 последних матчах Бундеслиги

"Бавария" не уступала "Униону" в 6 последних встречах

Личные встречи

Соперники встречались в Бундеслиге лишь 4 раза. В прошлом сезоне команды дважды сыграли 1:1, а в позапрошлом "Бавария" дважды победила – 0:2 и 2:1.

Ориентировочные составы

Унион: Люте – Йеккель, Кнохе, Баумгартль – Гиссельманн, Промель, Хедира, Триммель – Харагути – Авонийи, Бекер

Бавария: Нойер – Павар, Упамекано, Зюле, Эрнандес – Забитцер, Киммих – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Унион – Бавария от UA-Футбол

Победа "Баварии" 1:2. В Бундеслиге мюнхенцы никогда не забивали "Униону" больше двух мячей, да и защита берлинцев выглядит слишком надёжной для погромов. Другое дело, что в соперниках у них будет ненасытная "Бавария", да ещё и с задетым самолюбием после позора в Кубке на неделе.