Бундеслига. Тедеско начал с разгрома Гладбаха, БД потеряла очки в Бохуме

Бундеслига, 15-й тур

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Боруссия" М 4:1

Голы: Гвардиол (21), Силва (32), Нкунку (90+1), Хенрикс (90+4) – Бенсебаини (88)

Доминик Тедеско стартовал у руля “РБ Лейпциг” с блестящей победы над Гладбахом. В первые полчаса “быки” повели в два гола после гола Гвардиола после розыгрыша штрафного и классического гола Андре Силвы времён “Айнтрахта” – оба раза идеальный подачи выпилил Анхелиньо.

Команда Ади Хюттера не справлялась с хозяевами, но в концовке им удалось отыграть один мяч – Бенссебаини отметился очередным шедевром, на этот раз ударом через себя. 2:1 на 88-й минуте, Гладбах летит отыгрываться и получает ещё два в ответ. Гвардиол и Анхелиньо начали две контратаки, в которых Нкунку сначала забил сам, а после проявил альтруизм и ещё и ассистировал Хенриксу. Многообещающее начало.

Бохум, "Воновия Рурштадион"

"Бохум" – "Боруссия" Д 1:1

Гол: Полтер (40, пен) – Брандт (85)

Дерзкий “Бохум” продолжает удивлять. На этот раз новичок остановил “Боруссию”, нейтрализовав второе главное супероружие Бундеслиги – Эрлинга Холанда. Ройс загубил единственный острый момент БД до перерыва, а в ответ хозяева ещё и заработали пенальти, который Полтер как всегда реализовал.

Во второй половине “Боруссия” всерьёз взялась за соперника, но о победе и речи не шло. Удалось только сравнять - Брандт вернулся после сотрясения и положил единственный гол своей команды в матче. Кажется, Юлиан наконец нащупал свою игру в Дортмунде, и дело не только в забитом голе.

“Боруссия” снова теряет очки и отпускает “Баварию” далеко вперёд. Два тура назад их разделял один пункт, теперь – целых шесть.

Фрайбург, "Европа Парк Штадион"

"Фрайбург" – "Хоффенхайм" 1:2

Голы: Н. Шлоттербек (21) – Раум (3), Ричардс (90+4)

“Фрайбург” унизил “Боруссию” в прошлом туре, забив шесть безответных в Гладбахе. Но это была первая победа с октября, яркая вспышка, за которой последовало очередное поражение – уже четвёртое в пяти последних играх Бундеслиги. На этот раз от “Хоффенхайма”.

Гости рано повели благодаря голу немецкого сборника Давида Раума. “Фрайбург” ответил вторым мячом Нико Шлоттербека в двух турах – снова со стандарта. Судьба матча была в руках хозяев, когда на 60-й минуте те заработали пенальти. Но Винченцо Грифо попал во вратаря. Всё близилось к закономерной ничьей, но Крис Ричардс украл 3 очка для “Хоффе” мячом с углового в компенсированное время.

Берлин, Олимпийский стадион

"Герта" – "Арминия" 2:0

Гол: Йоветич (52), Зельке (90+5)