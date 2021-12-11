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Бундеслига. Тедеско начал с разгрома Гладбаха, БД потеряла очки в Бохуме
А Йоветич продолжает тащить "Герту"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 15-й тур
Лейпциг, "Ред Булл Арена"
"РБ Лейпциг" – "Боруссия" М 4:1
Голы: Гвардиол (21), Силва (32), Нкунку (90+1), Хенрикс (90+4) – Бенсебаини (88)
Доминик Тедеско стартовал у руля “РБ Лейпциг” с блестящей победы над Гладбахом. В первые полчаса “быки” повели в два гола после гола Гвардиола после розыгрыша штрафного и классического гола Андре Силвы времён “Айнтрахта” – оба раза идеальный подачи выпилил Анхелиньо.
Команда Ади Хюттера не справлялась с хозяевами, но в концовке им удалось отыграть один мяч – Бенссебаини отметился очередным шедевром, на этот раз ударом через себя. 2:1 на 88-й минуте, Гладбах летит отыгрываться и получает ещё два в ответ. Гвардиол и Анхелиньо начали две контратаки, в которых Нкунку сначала забил сам, а после проявил альтруизм и ещё и ассистировал Хенриксу. Многообещающее начало.
Бохум, "Воновия Рурштадион"
"Бохум" – "Боруссия" Д 1:1
Гол: Полтер (40, пен) – Брандт (85)
Дерзкий “Бохум” продолжает удивлять. На этот раз новичок остановил “Боруссию”, нейтрализовав второе главное супероружие Бундеслиги – Эрлинга Холанда. Ройс загубил единственный острый момент БД до перерыва, а в ответ хозяева ещё и заработали пенальти, который Полтер как всегда реализовал.
Во второй половине “Боруссия” всерьёз взялась за соперника, но о победе и речи не шло. Удалось только сравнять - Брандт вернулся после сотрясения и положил единственный гол своей команды в матче. Кажется, Юлиан наконец нащупал свою игру в Дортмунде, и дело не только в забитом голе.
“Боруссия” снова теряет очки и отпускает “Баварию” далеко вперёд. Два тура назад их разделял один пункт, теперь – целых шесть.
Фрайбург, "Европа Парк Штадион"
"Фрайбург" – "Хоффенхайм" 1:2
Голы: Н. Шлоттербек (21) – Раум (3), Ричардс (90+4)
“Фрайбург” унизил “Боруссию” в прошлом туре, забив шесть безответных в Гладбахе. Но это была первая победа с октября, яркая вспышка, за которой последовало очередное поражение – уже четвёртое в пяти последних играх Бундеслиги. На этот раз от “Хоффенхайма”.
Гости рано повели благодаря голу немецкого сборника Давида Раума. “Фрайбург” ответил вторым мячом Нико Шлоттербека в двух турах – снова со стандарта. Судьба матча была в руках хозяев, когда на 60-й минуте те заработали пенальти. Но Винченцо Грифо попал во вратаря. Всё близилось к закономерной ничьей, но Крис Ричардс украл 3 очка для “Хоффе” мячом с углового в компенсированное время.
Берлин, Олимпийский стадион
"Герта" – "Арминия" 2:0
Гол: Йоветич (52), Зельке (90+5)
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