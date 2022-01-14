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Боруссия Д – Фрайбург 5:1. Бенефис Менье и очередной дубль Холанда
Дортмунд приближается к "Баварии"
Фото: Getty Images/Lars Baron
Бундеслига, 19-й тур
Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д – Фрайбург 5:1
Голы: Менье 14, 29, Холанд 45+1, 75, Дауд 86 – Демирович 61
"Боруссия": Кобель – Геррейру (Шульц, 71), Хуммельс, Джан (Аканджи, 46), Менье – Брандт, Дауд, Беллингем (Витсель, 85) – Ройс (Азар, 71), Холанд, Мален
"Фрайбург": Упхофф – Гюнтер, Гульде, Линхарт, Кюблер – Грифо (Шаде, 46), Хофлер, Хаберер (Кейтель, 65), Саллаи (Вайсхаупт, 65) – Холер (Петерсен, 81), Чон (Демирович, 46)
Предупреждение: Брандт 76, Холланд 88
"Боруссия" взяла реванш у "Фрайбурга" за поражение в первом круге, разгромив претендента на Лигу Чемпионов на своём поле. Победу дортмундцам принесли дубли Тома Менье и Эрлинга Холанда. В то время как голевые свершения Менье стали неожиданностью, Холанд положил свой третий дубль в последних трёх матчах на "Сигнал Идуна Парк".
Контраст с августовской встречей команд был очень наглядным. В августе коллектив Кристиана Штрайха был на полном ходу, и по делу разобрал тогда ещё совсем сырую "Боруссию" Марко Розе. Нынешняя версия Дортмунда куда более сыгранная, и "Фрайбургу" уже под силу с ним тягаться, тем более на фоне зимнего спада.
"Боруссия" по сути решила исход встречи в первые полчаса, сделав это одним из самых неожиданных способов. "Фрайбург", одна из лучших команд Бундеслиги по игре на стандартах, пропустила с корнеров дважды. Брандт дважды нашёл голову Менье, а тот за полчаса забил больше, чем за полтора предыдущих года. Вдобавок перед перерывом отметился Холланд, наказав "Фрайбург" за грубую обрезку у своих ворот.
Первый гол Демировича в сезоне немного поддержал иллюзию интриги на исходе часа игры, но Холанд не остановился и забил ещё раз, а потом и Дауд положил очередной поздний мяч, хоть на этот раз не столь важный, как во Фрайбурге на прошлой неделе. 5:1. БД сокращает отрыв от "Баварии" до 3 пунктов и ждёт завтрашнего матча "рекордмайстра" с огненным "Кёльном".
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