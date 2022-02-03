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Гуллит: Очень жаль, что Левандовский играет в ту же эпоху, что Роналду и Месси, его недооценивают
По его мнению Роберт должен был взять этот трофей
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Экс-игрок сборной Нидерландов Руд Гуллит высказался об игре форварда "Баварии" Роберта Левандовского.
"Я люблю его как игрока, он может все. Я верил, что он выиграет "Золотой мяч". То, что он не получил эту награду, стало для меня сюрпризом.
Это просто голосование, мошенничества здесь нет. Очень жаль, что он играет в ту же эпоху, что и Криштиану Роналду и Лионель Месси. Мне кажется, что его талант ценят не так, как этих двоих", – приводит слова Гуллита Bild.
Напомним, что в 2021 году "Золотой мяч" достался аргентинецу Лионелю Месси, а лучшим футболистом года по версии ФИФА был признан Роберт Левандовски.
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