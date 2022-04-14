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Германия и экс-клуб Ярмоленко помогут отстроить стадион в Чернигове
"Шмели" помнят украинского футболиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что Германия и "Боруссия" Дортмунд помогут с реконструкцией стадиона им. Юрия Гагарина в Чернигове.
"Завершил переговоры с Клаудией Рот, Государственным министром по культуре и СМИ ведомства федерального канцлера.
Германия и Дортмундский клуб готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове.
Клуб помнит своего игрока и крутого украинского футболиста Андрея Ярмоленко. Со своей стороны мы приобщаем к диалогу мэра Владислава Атрошенко и надеемся, что это чудесное известие сможет поддержать черниговцев", – написал Ткаченко.
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