Германия и экс-клуб Ярмоленко помогут отстроить стадион в Чернигове

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что Германия и "Боруссия" Дортмунд помогут с реконструкцией стадиона им. Юрия Гагарина в Чернигове.

"Завершил переговоры с Клаудией Рот, Государственным министром по культуре и СМИ ведомства федерального канцлера. Германия и Дортмундский клуб готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб помнит своего игрока и крутого украинского футболиста Андрея Ярмоленко. Со своей стороны мы приобщаем к диалогу мэра Владислава Атрошенко и надеемся, что это чудесное известие сможет поддержать черниговцев", – написал Ткаченко.