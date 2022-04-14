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Германия и экс-клуб Ярмоленко помогут отстроить стадион в Чернигове

Германия
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"Шмели" помнят украинского футболиста

Германия и экс-клуб Ярмоленко помогут отстроить стадион в Чернигове

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что Германия и "Боруссия" Дортмунд помогут с реконструкцией стадиона им. Юрия Гагарина в Чернигове.

"Завершил переговоры с Клаудией Рот, Государственным министром по культуре и СМИ ведомства федерального канцлера.

Германия и Дортмундский клуб готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове.

Клуб помнит своего игрока и крутого украинского футболиста Андрея Ярмоленко. Со своей стороны мы приобщаем к диалогу мэра Владислава Атрошенко и надеемся, что это чудесное известие сможет поддержать черниговцев", – написал Ткаченко.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Десна (Чернигов) Александр Ткаченко
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