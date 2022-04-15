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Адейеми ведет переговоры сразу с несколькими топ-клубами помимо Боруссии
Немец нарасхват
Фото: twitter.com/RedBullSalzburg
Нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми может выбирать из сразу нескольких европейских топ-клубов, сообщает Sky Sports. "ПСЖ", "Ливерпуль" и "Лейпциг" ведут переговоры с футболистом.
Сообщается, что австрийцы близки к договоренности с "Боруссией" о переходе форварда за 35 миллионов евро. Однако "Дортмунд" пока не смог прийти к консенсусу по условиям личного контракта.
Стороны не могут договорится по поводу бонусных выплат.
Адейеми также параллельно ведет переговоры с "РБ Лейпциг", "ПСЖ" и "Ливерпулем".
В этом сезоне Карим провел за "Зальцбург" 38 матчей, забил 20 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего нападающего как раз в 35 миллионов евро.
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