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Защитником Борусии интересуются в Англии и Италии

Германия
(1 голосов)

Швейцарец летом может покинуть клуб

Защитником Борусии интересуются в Англии и Италии

Мануэль Аканджи

Новина українською

Защитник "Боруссии" Дортмунд Мануэль Аканджи летом может покинуть клуб. Швейцарец попал в сферу интересов именитых европейских клубов.

По информации издания Bild, 26-летним защитником интересуются "Арсенал", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед". Контракт игрока с "Боруссией" истекает летом 2023 года и "шмели" не прочь отпустить своего защитника.

В нынешнем сезоне Аканджи сыграл 24 матча и забил один гол.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Мануэль Аканджи
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