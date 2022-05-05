Защитником Борусии интересуются в Англии и Италии

Защитник "Боруссии" Дортмунд Мануэль Аканджи летом может покинуть клуб. Швейцарец попал в сферу интересов именитых европейских клубов.

По информации издания Bild, 26-летним защитником интересуются "Арсенал", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед". Контракт игрока с "Боруссией" истекает летом 2023 года и "шмели" не прочь отпустить своего защитника.

В нынешнем сезоне Аканджи сыграл 24 матча и забил один гол.