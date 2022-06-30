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Переговоры Барселоны и Баварии по Левандовскому идут тяжело

Германия
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Видимо, Мюнхену надоели пустые торги

Переговоры Барселоны и Баварии по Левандовскому идут тяжело

Фото: twitter.com/FCBayernEN

Новина українською

В "Барселоне" жалуются, что "Бавария" не отвечает на звонки, когда звонит спортивный директор каталонцев Матеу Алемани, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на sueddeutsche.de.

Также постепенно рвуться отношения между агентом Роберта Левандовского Пини Захави и представителями "Баварии", что может усложнить возможный переход.

Ранее сообщалось, что "Барселона" предлагает меньше запрашиваемой стоимости поляка. Каталонцы дают 40 миллионов, в то время как "Бавария" запрашивает минимум 60.

Напомним, что в конце сезона в Германии Левандовский заявил, что хочет уйти из "Баварии". "Барселона" пока единственный претендент на поляка.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона
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