Переговоры Барселоны и Баварии по Левандовскому идут тяжело

В "Барселоне" жалуются, что "Бавария" не отвечает на звонки, когда звонит спортивный директор каталонцев Матеу Алемани, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на sueddeutsche.de.

Communication between Bayern & Barcelona is difficult. In Barcelona, they're complaining that Bayern officials do not answer the phone when sporting director Alemany calls. In addition, the relationship between Bayern and Zahavi, who acts as mediator, is broken [@elcaceres, @SZ]