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Переговоры Барселоны и Баварии по Левандовскому идут тяжело
Видимо, Мюнхену надоели пустые торги
Фото: twitter.com/FCBayernEN
В "Барселоне" жалуются, что "Бавария" не отвечает на звонки, когда звонит спортивный директор каталонцев Матеу Алемани, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на sueddeutsche.de.
Communication between Bayern & Barcelona is difficult. In Barcelona, they're complaining that Bayern officials do not answer the phone when sporting director Alemany calls. In addition, the relationship between Bayern and Zahavi, who acts as mediator, is broken [@elcaceres, @SZ]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 30, 2022
Также постепенно рвуться отношения между агентом Роберта Левандовского Пини Захави и представителями "Баварии", что может усложнить возможный переход.
Ранее сообщалось, что "Барселона" предлагает меньше запрашиваемой стоимости поляка. Каталонцы дают 40 миллионов, в то время как "Бавария" запрашивает минимум 60.
Напомним, что в конце сезона в Германии Левандовский заявил, что хочет уйти из "Баварии". "Барселона" пока единственный претендент на поляка.
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