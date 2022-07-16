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Бавария предложит 25 миллионов евро за 17-летнего форварда Ренна
Французский клуб ранее отказался продать Матиса Теля за 22.5 миллиона
Фото: Redon Maville
Мюнхенская "Бавария" заинтересована в приобретении 17-летнего французского форварда "Ренна" Матиса Теля. Как сообщает L`Equipe, немецкий клуб готовится сделать уже третье предложение за игрока.
По информации издания, "Ренн" ранее отказывался от предложений продать Теля за 17 миллионов евро (10 из них бонусами), и за 22.5 миллиона. Третий оффер "Баварии", как ожидается, составит около 25 миллионов евро.
Тель в прошлом сезоне сыграл всего 7 матчей в Лиге 1, не забив ни одного гола. Однако, он стал самым молодым игроком в истории "Ренна", сыграв против "Бордо" в возрасте 16 лет и 110 дней. Таким образом Матис побил рекорд Эдуарду Камавинги.
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