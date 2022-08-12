Фрайбург – Боруссия Д 1:3. Три джокера Терзича и победный от Мукоко

Бундеслига. Бундеслига, 2-й тур

Фрайбург, Европа-Парк Штадион

Фрайбург – Боруссия Дортмунд 1:3

Голы: Грегорич 35 – Байно-Гиттенс 77, Мукоко 84, Вольф 88

Фрайбург: Флеккен – Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Гюнтер – Эггештейн, Хефлер – Шаллаи, Доан (Кьерех, 85), Грифо (Вайсхаупт, 85) – Грегорич (Петерсен, 74)

Боруссия Д: Кобель – Менье (Вольф, 46), Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру – Дауд (Брандт, 76), Беллингем – Мален (Мукоко, 70), Ройс, Азар (Байно-Гиттенс, 64) – Модест

Предупреждения: Кьерех 86 – Менье 33, Беллингем 60, Н. Шлоттербек 67

"Боруссия" продолжает идти без осечек, несмотря на невзрачную игру в первых двух турах. Ляп от Флеккена, новая плеяда вундеркиндов Дортмунда и энергичные замены от Эдина Терзича трансформировали абсолютно мёртвую игру на "Европа-Парк Штадион" в очередные три очка. Пока что результат позволяет закрыть глаза на слабый перфоманс "жёлто-чёрных" на старте кампании, но первые 75 минут были полной катастрофой.

"Фрайбургу" как всегда остаётся только посочувствовать. Спокойно сдерживали атаку гостей больше часа, регулярно отправлялись в осаду владений Кобеля, и по делу вели в счёте. Дортмунд был откровенно вял и не выглядел командой, способной на камбек. Но затем команду Кристиана Штрайха накрыл синдром самозванцев – их верный спутник уже не первый сезон. "Фрайбург" всё время прыгает выше головы, в прошлом году дошёл до финала Кубка Германии и едва не зашёл в ЛЧ. Но в какой-то момент банда Штрайха перестаёт верить в собственный успех, и откровенно плывёт. Обычно этот момент является самым ответственным.

"Боруссия" Терзича хоть пока и не готова показывать полнометражный футбол, но взрываться на коротких отрезках – это их конёк. Мы знаем это ещё с позапрошлого сезона, когда молодой тренер впервые появился у руля команды. Терзич сделал 4 замены и все они сработали в убийственном стиле. Это были не сколько тактические ходы, столько попытка придать энергии. Удивительная интуиция.

Психологический перелом случился на 77-й минуте, когда Байно-Гиттенс обыгрался с Мукоко в стеночку, и решился на дальний удар. Удар от 18-летнего англичанина шёл по центру ворот, но Флеккен допустил какую-то феноменальную ошибку, и счёт сравнялся. Затем забил уже сам Мукоко, а помогли ему в этом те же Байно-Гиттенс и Брандт. Стоит ли говорить, что все эти парни вышли на игру с лавки? Напоследок зажёг и свежий Мариус Вольф, вбивший последний гвоздь в гроб "Фрайбурга" в контратаке.

1:3. Победа Дортмунда на пустом месте. Без Холланда команда пока не имеет никакого представления о том, как атаковать ворота соперника. С другой стороны, сразу два вундеркинда вышли на первые роли в трудный момент, в игре, которую проспал даже Марко Ройс. Поражаемся психологической силе Дортмунда и по привычке сочувствуем "Фрайбургу".