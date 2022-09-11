Бундеслига, 6-й тур

Фрайбург, Европа Парк Штадион

Фрайбург – Боруссия М 0:0

Фрайбург: Флеккен – Сидийя, Гинтер, Линхарт, Гюнтер – Эггештайн (Кейтель, 69), Хефлер – Доан (Шаде, 81), Кьерех (Чон, 69), Грифо (Вайсхаупт, 82) – Грегорич (Петерсен, 83)

Боруссия М: Зоммер – Скалли, Фридрих, Крамер, Бенсебаини – Вайгль, Коне – Хофманн, Нойхаус (Нгуму, 34, Боржес, Саншес, 82), Штиндль (Вольф, 82) – Тюрам

Предупреждения: Гюнтер 54 – Бенсебаини 62

"Фрайбург" и "Боруссия" выдали содержательный матч, несмотря на итоговые нули на табло. Менхенгладбах был поинтереснее в первый час поединка, но в последние полчаса хозяева заметно превосходили оппонентов, так что ничья стала вполне закономерным результатом. Команда Кристиана Штрайха теряет возможность возглавить турнирную таблицу, отставая на пункт от "Униона". Коллектив Фарке в свою очередь может быть доволен результатом после неудачи с "Майнцем" в прошлом туре.

"Боруссия" осталась без основной пары центрбеков из-за дисквалификации Итакуры и травмы Эльведи. Поэтому в сердце обороны вышел опорник Крамер и Фридрих. Место первого в центре поля занял Вайгль, впервые вышедший в старте после возвращения в Бундеслигу. Эти изменения предопределили игровой рисунок гостей. Вайгль здорово дебютировал, диктуя игру из глубины. "Боруссия" контролировала игру, но с шашками наголо не налетала, держа в голове уязвимость центра защиты и коронные острые выпады "Фрайбурга".

До травмы Нойхауса и ухода с поля на 34-й минуте было очень интересно смотреть на их взаимодействие с Вайглем, но с выходом Нгуму игра гостей стала прямолинейнее. До этого Тюрам успел выйти сам на сам после блестящей передачи Флориана через всё поле, также момент имел Хофманн. "Фрайбург" терпеливо сидел у своих ворот, выжидая контратаку или стандарт.

После 60-й минуты сценарий изменился. Кристиан Штрайх стал резко менять игру своей команды заменами, а "Боруссия" словно этого не заметила. Кейтель сразу после выхода на замену начал создавать остроту у ворот Зоммера, а Доан успел пару раз проверить швейцарца со средней дистанции. Убойный шанс был и у Чона, но Зоммер продолжил творить чудеса на линии. Но в итоге никому так и не удалось открыть счёт в матче – прозвучал финальный свисток.

0:0. Полный паритет. "Боруссия" контролировала игру большую часть матча и показала более цельный стартовый план, не забыв при этом и про ограничение сильных сторон соперника. Но затем Штрайх своими заменами изменил игру до неузнаваемость, ведь с 60-й минуты только хозяева могли претендовать на 3 очка.