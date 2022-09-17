Бундеслига. Полный крах Баварии, Мукоко – герой Рурского дерби и тяжёлая травма Ройса

"Рекордмайстер" потерпел первое поражение в сезоне, уступив в Баварском дерби. Для команды Юлиана Нагельсманна это уже четвёртый матч кряду без побед в Бундеслиге, так что на простое стечение обстоятельств провал в Аугсбурге списать не удастся. Но не стоит забывать о последних успехах "Баварии" в Европе – именно они вместе с сверхплотным календарём и объясняют этот обратный синдром Антонио Конте, приключившийся с Нагельсманном.

"Аугсбург" до сегодняшнего дерби проиграл все домашние матчи сезона. Но сегодня команда Энрико Маасена выдала действительно приличный перфоманс. "Фуггеры" были агрессивны, высоко встречали соперника и вынуждали ошибаться. А затем вылетали в весьма опасные атаки, почти каждая из которых завершалась ударом. В итоге удалось насобирать очень приличные 1.95 ожидаемых гола. Но самое главное – удалось отодвинуть игру от своих ворот – лишь 33% игрового времени мяч находился на их трети поля.

"Бавария" допускала нетипичное для себя количество индивидуальных ошибок, а когда доходило до остроты, то все словно продолжали искать Левандовски на дальней штанге, ещё до конца не привыкнув к новой концепции игры в атаке – Мане необходимые инстинкты не демонстрирует, и провёл очередной блеклый матч. Но всё равно "Бавария" создавала много и по игре заслуживала большего.

Но геройства Гикевича на воротах хозяев лишили "Баварию" очков. Рафал взял пару выходов сам на сам против Сане и Мане во втором тайме, дерзко выскакивал страховать высокую линию обороны, выбивая мяч в последний момент. А на последних секундах отразил непростой удар от своего коллеги Мануэля Нойера. "Аугсбург" же подловил "Баварию" на зевке. Простой стандарт с центра поля в два паса воплотился в гол Беришы, в итоге ставшим решающим. 1:0. "Бавария" настораживает, но не спешим хоронить Нагельсмана.

Бундеслига, 7-й тур

Аугсбург, WWK Арена

Аугсбург – Бавария 1:0

Гол: Бериша 59

Аугсбург: Гикевич – Гумны, Бауэр, Гауэлеу, Яго (Варгас, 75) – Груэсо, Реджбечай – Хан, Нидерлехнер (Йенсен, 75), Демирович (Педерсен, 67) – Бериша (Петков, 90+4)

Бавария: Нойер – Мазрауи (Гнабри, 62), Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка (Забитцер, 69) – Мюллер, Сане, Мусиала (Станишич, 78) – Мане (Чупо-Мотинг, 78)

Предупреждения: Бериша 31, Хан 45, Гауэлеу 58 – Мане 38

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Шальке 1:0

Гол: Мукоко 79

Боруссия: Мейер – Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Вольф – Беллингем, Озджан – Брандт (Джан, 84), Ройс (Рейна, 32, Азар, 84), Мален (Адейеми, 64) – Модест (Мукоко, 64)

Шальке: Шволов – Матрисиани, ван ден Берг, Йосида, Мор – Краус (Саласар, 81), Флик – Бюльтер (Крал, 75), Дреклер, Ларссон (Караман, 58) – Теродде (Полтер, 58)

Предупреждения: Модест 45, Адейеми 83, Джан 85 – ван ден Берг 20, Теродде 39

Леверкузен, БайАрена

Байер – Вердер 1:1

Голы: Демирбай 57 – Велькович 82

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Айнтрахт 1:3

Голы: Томаш 79 – Роде 6, Камада 55, Якич 88