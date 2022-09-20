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Арсенал интересуется молодым хавбеком Лейпцига. Может хватить 20 миллионов

Германия
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Арсенал интересуется молодым хавбеком Лейпцига. Может хватить 20 миллионов

Фото: twitter.com/Eintracht

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"Арсенал" следит за Йеспером Линдстремом из "Айнтрахта", сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild. "Гуннеры" могут попытаться приобрести хавбека уже зимой.

Сообщается, что клуб уже контактировал с представителем футболиста. Для приобретения хавбека "Арсеналу" может хватить примерно 20 миллионов евро.

В этом сезоне Линдстрем провел 10 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 17 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Источник:
getfootballnewsgermany.com

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