Арсенал интересуется молодым хавбеком Лейпцига. Может хватить 20 миллионов

"Арсенал" следит за Йеспером Линдстремом из "Айнтрахта", сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild. "Гуннеры" могут попытаться приобрести хавбека уже зимой.

Сообщается, что клуб уже контактировал с представителем футболиста. Для приобретения хавбека "Арсеналу" может хватить примерно 20 миллионов евро.

В этом сезоне Линдстрем провел 10 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 17 миллионов евро.