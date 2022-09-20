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Арсенал интересуется молодым хавбеком Лейпцига. Может хватить 20 миллионов
Нужен сменщик Эдегора?
Фото: twitter.com/Eintracht
"Арсенал" следит за Йеспером Линдстремом из "Айнтрахта", сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild. "Гуннеры" могут попытаться приобрести хавбека уже зимой.
Сообщается, что клуб уже контактировал с представителем футболиста. Для приобретения хавбека "Арсеналу" может хватить примерно 20 миллионов евро.
В этом сезоне Линдстрем провел 10 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 17 миллионов евро.
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Источник:getfootballnewsgermany.com
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