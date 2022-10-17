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Красиво и непринужденно. Бавария - Фрайбург 5:0. Видео голов и обзор матча

Германия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Бавария - Фрайбург, чемпионат Германии, 16 октября 2022

Красиво и непринужденно. Бавария - Фрайбург 5:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Бавария - Фрайбург, которые встречались в десятом туре Бундеслиги. Перед игрой Фрайбург был выше мюнхенцев в турнирной таблице, но когда те в настроении, шансов выстоять очень мало. Подопечные Нагельсманна разбили соперника, подчеркнув, что текущее второе место это лишь случайность. Особенно красивыми были голы Сане и Мане - на счету обоих уже п пять результативных ударов в текущем сезоне.

Бундеслига, 10-й тур

16 октября. Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Фрайбург 5:0

Голы: Гнабри 13, Чупо-Мотинг 33, Сане 52, Мане 55, Забитцер 80

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В статье: Бавария (Мюнхен) Садио Мане Фрайбург Лерой Сане
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