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Красиво и непринужденно. Бавария - Фрайбург 5:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Бавария - Фрайбург, чемпионат Германии, 16 октября 2022
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча Бавария - Фрайбург, которые встречались в десятом туре Бундеслиги. Перед игрой Фрайбург был выше мюнхенцев в турнирной таблице, но когда те в настроении, шансов выстоять очень мало. Подопечные Нагельсманна разбили соперника, подчеркнув, что текущее второе место это лишь случайность. Особенно красивыми были голы Сане и Мане - на счету обоих уже п пять результативных ударов в текущем сезоне.
Бундеслига, 10-й тур
16 октября. Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Фрайбург 5:0
Голы: Гнабри 13, Чупо-Мотинг 33, Сане 52, Мане 55, Забитцер 80
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