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Мане попадет в заявку Сенегала на ЧМ, несмотря на травму

Германия
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В федерации футбола "волнуются"

Мане попадет в заявку Сенегала на ЧМ, несмотря на травму

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Сборная Сенегала включит Садио Мане в заявку на чемпионат мира в Катаре несмотря ни на что, сообщает France 24 со ссылкой на AFP. Состав огласят в пятницу.

"Одно можно сказать наверняка: Садио Мане будет в списке завтра", — сказал AFP источник.

У Мане диагностировали травму малоберцовой кости после матча Бундеслиги с "Вердером" (6:1).

Сам игрок "остается спокойным, он профессионал, он знает, что травма — это часть работы".

Отмечается, что врач Сенегала вылетел в Мюнхен. Он хочет лично оценить состояние нападающего.

Президент федерации футбола Сенегала сказал, что он "обеспокоен".

"Мы скрещиваем пальцы, мы волновались с тех пор, как получили новости", – добавил он.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Сенегал Катар Садио Мане Чемпионат мира 2022
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Источник:
france24.com

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