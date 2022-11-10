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Мане попадет в заявку Сенегала на ЧМ, несмотря на травму
В федерации футбола "волнуются"
Фото: twitter.com/FCBayern
Сборная Сенегала включит Садио Мане в заявку на чемпионат мира в Катаре несмотря ни на что, сообщает France 24 со ссылкой на AFP. Состав огласят в пятницу.
"Одно можно сказать наверняка: Садио Мане будет в списке завтра", — сказал AFP источник.
У Мане диагностировали травму малоберцовой кости после матча Бундеслиги с "Вердером" (6:1).
Сам игрок "остается спокойным, он профессионал, он знает, что травма — это часть работы".
Отмечается, что врач Сенегала вылетел в Мюнхен. Он хочет лично оценить состояние нападающего.
Президент федерации футбола Сенегала сказал, что он "обеспокоен".
"Мы скрещиваем пальцы, мы волновались с тех пор, как получили новости", – добавил он.
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