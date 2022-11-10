Мане попадет в заявку Сенегала на ЧМ, несмотря на травму

Сборная Сенегала включит Садио Мане в заявку на чемпионат мира в Катаре несмотря ни на что, сообщает France 24 со ссылкой на AFP. Состав огласят в пятницу.

"Одно можно сказать наверняка: Садио Мане будет в списке завтра", — сказал AFP источник.

У Мане диагностировали травму малоберцовой кости после матча Бундеслиги с "Вердером" (6:1).

Сам игрок "остается спокойным, он профессионал, он знает, что травма — это часть работы".

Отмечается, что врач Сенегала вылетел в Мюнхен. Он хочет лично оценить состояние нападающего.

Президент федерации футбола Сенегала сказал, что он "обеспокоен".